Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ επεκτείνει το «πάγωμα» στις απελάσεις ασυνόδευτων παιδιών από τη Γουατεμάλα

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ επέκτεινε το προσωρινό «πάγωμα» της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει ασυνόδευτα παιδιά από τη Γουατεμάλα με ενεργές υποθέσεις μετανάστευσης, διατηρώντας το μέτρο μέχρι την Τρίτη, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για εξέταση της υπόθεσης.

Ο δικαστής Τίμοθι Κέλι, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, εξέδωσε την απόφαση μετά από ακρόαση στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία επέκρινε έντονα δικηγόρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για μια ψευδή δήλωση συναδέλφου του, σύμφωνα με την οποία όλοι οι γονείς των παιδιών είχαν ζητήσει την επιστροφή τους στη Γουατεμάλα.

Η υπόθεση αφορά την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει ξαφνικά 76 ασυνόδευτους ανηλίκους από τη Γουατεμάλα στις 31 Αυγούστου, ξυπνώντας τους τις πρώτες πρωινές ώρες ενός τριημέρου και επιβιβάζοντάς τους σε αεροπλάνα, πριν εμποδιστεί η κίνηση από εντολή έκτακτης ανάγκης δικαστή.

Ο δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ντρου Ένσιν, είχε δηλώσει στην ακροαματική διαδικασία πως οι γονείς των παιδιών είχαν ζητήσει την απέλασή τους. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, το Reuters δημοσίευσε έκθεση της Εισαγγελίας της Γουατεμάλας που ανέφερε πως οι περισσότεροι γονείς από περίπου 600 ανηλίκους υπό κράτηση στις ΗΠΑ δεν είχαν εντοπιστεί. Από τους 115 που εντοπίστηκαν, πολλοί δεν ήθελαν τα παιδιά τους να επιστρέψουν στη Γουατεμάλα.

Κατά την ακρόαση της 10ης Σεπτεμβρίου, ο Κέλι επικαλέστηκε την έκθεση αυτή, με αποτέλεσμα άλλος δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσύρει τη δήλωση του Ένσιν.

Η Λουκρέσια Πρέρα, επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα για Παιδιά και Εφήβους της Γουατεμάλας, δήλωσε ότι οι αρχές της χώρας συνήθως δέχονται ένα ή δύο ασυνόδευτους ανηλίκους την ημέρα από το Μεξικό ή τις ΗΠΑ, αλλά ποτέ δεν είχαν ζητηθεί να δεχθούν έως και 100 ταυτόχρονα.

Τα περισσότερα παιδιά που οι ΗΠΑ επιχειρούν να επιστρέψουν προέρχονται από τις περιοχές Ουεουετενάνγκο, Σαν Μάρκος, Κιτσέ και Άλτα Βεραπάς — περιοχές που χαρακτηρίζονται από πλειοψηφικά ιθαγενή πληθυσμό και αγροτικές κοινότητες με υψηλά ποσοστά υποσιτισμού και φτώχειας.

Η Πρέρα ανέφερε ότι ορισμένες οικογένειες είχαν υποθηκεύσει τα σπίτια τους για να πληρώσουν το ταξίδι των παιδιών τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.