Όταν ο Τζέι Ντι Βανς ανέβηκε στη σκηνή της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα, απηύθυνε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη που έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την πορεία των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμα οι Financial Times, αν ο Βανς ήλπιζε να πείσει το κοινό του, αντί να το προσβάλει, απέτυχε. Πράγματι, η ομιλία του απέτυχε θεαματικά, πείθοντας πολλούς ακροατές ότι η ίδια η Αμερική αποτελεί πλέον απειλή για την Ευρώπη.

Ο Τραμπ σκοπεύει σαφώς να κλείσει συμφωνία για την Ουκρανία με τον Πούτιν πάνω από τα κεφάλια του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων. Αυτό θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες για την Ουκρανία, η οποία μπορεί σύντομα να κληθεί να αποδεχθεί την απώλεια εδαφών χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να προσπαθήσει να πολεμήσει χωρίς την αμερικανική βοήθεια.

Οι συνέπειες για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι επίσης ανησυχητικές. Ο Πούτιν επιθυμεί την απομάκρυνση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ από ολόκληρη την πρώην σοβιετική «αυτοκρατορία». Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να συμφωνήσει να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Βαλτική και ίσως δυτικότερα, αφήνοντας την ΕΕ ευάλωτη σε έναν ρωσικό στρατό που οι κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ προειδοποιούν ότι προετοιμάζεται για μια μεγαλύτερη σύγκρουση πέρα από την Ουκρανία.

The FT is reporting Trump plans to withdraw troops from the Baltic states at least, giving Russia a huge strategic win, and weakening NATO's eastern flank at a critical time.https://t.co/12P9vfwav1 pic.twitter.com/8VN9cYKzae