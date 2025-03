Έκρυθμο κλίμα στην Τουρκία

Νέα επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ της Παρασκευής σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα, μεταξύ διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου και αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών, δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 300.000 διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Ερντογάν εξαπέλυσε νέες απειλές.

Ειδικότερα, μαζική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στις διαδηλώσεις της Παρασκευής (21/03) στην Κωνσταντινούπολη, με τις οποίες ο λαός της Τουρκίας εναντιώνεται στη σύλληψη του δημάρχου της Πόλης.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του CHP, 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή (21/03) στην Κωνσταντινούπολη.

It's going down right now on the streets of Istanbul as 1000's of students face off with Erdogan's attack dogs. This is how we resist fascism. Solidarity with the Turkish students. pic.twitter.com/pkvPTgsGzV — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 21, 2025

«Βρισκόμαστε εδώ μαζί με 300.000 ανθρώπους», είπε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, μπροστά από το δημαρχείο όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος των διαδηλωτών, έπειτα από κάλεσμα του CHP.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ξέσπασαν επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και στην Άγκυρα, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τους τελευταίους να κάνουν χρήση χημικών και διακρυγόνων, ανέφεραν οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και τουρκικά μέσα ενημέρωση.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Να σημειωθεί ότι κινητοποιήσεις διοργανώνονται σε περισσότερες από 45 πόλεις σε όλη τη χώρα

Η αντιπολίτευση καλεί τους πολίτες να διαδηλώσουν σε μια «νύχτα δημοκρατίας»

Συγκεκριμένα, η τουρκική αντιπολίτευση κάλεσε την Παρασκευή (21/03) τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια «νύχτα δημοκρατίας». Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι διαδηλωτές συνέρρεαν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP).

«Μη σιωπάς, διαφορετικά σύντομα θα έρθει η σειρά σου», φώναζαν οι διαδηλωτές. Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Μην φοβάσαι, ο λαός είναι εδώ» και «Δίκαιο, νόμος, δικαιοσύνη».

BREAKING:



Tens of thousands have taken to streets in Istanbul tonight to protest against the arrest of Istanbul Mayor and Turkey’s main opposition leader Ekrem Imamoğlu



🇹🇷 pic.twitter.com/cnnCYB2rlz — Visegrád 24 (@visegrad24) March 21, 2025

Ο δήμαρχος, που κατηγορείται για «διαφθορά» και «τρομοκρατία», επρόκειτο την Κυριακή να λάβει το χρίσμα του CHP για να είναι υποψήφιός του στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Όπου και αν είστε, βγείτε από το σπίτι, ενωθείτε με όσους μπορείτε και βαδίστε όλοι μαζί», είχε καλέσει τους υποστηρικτές του ο πρόεδρος του κόμματος, ο Οζγκούρ Εζέλ.

#BREAKING #URGENT



🚨🚨🚨🚨🚨



Police and protestors continue to clash in Istanbul, Turkey.



Police are using water cannons on peaceful protesters. pic.twitter.com/fnUr2fF1x9 — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) March 21, 2025

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δεκάδες συλλήψεις και τραυματισμούς αστυνομικών.

Δύο γέφυρες και πολλοί μεγάλοι οδικοί άξονες που οδηγούν στο δημαρχείο έκλεισαν για την κυκλοφορία για 24 ώρες.

Κινητοποιήσεις οργανώνονται σε περισσότερες από 45 πόλεις σε όλη τη χώρα, όπως στη Σμύρνη και την πρωτεύουσα Άγκυρα.

🟡NOW: Police cracked down hard in Istanbul as protesters attempted to storm the heavily barricaded Taksim Square. Protesters repeatedly pushed against police lines but were met with relentless tear gas barrages. pic.twitter.com/CToprfjQbd — red. (@redstreamnet) March 21, 2025

Σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, από την Τετάρτη έχουν οργανωθεί κινητοποιήσεις σε τουλάχιστον 32 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας.

Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε διατάραξη της δημόσιας τάξης

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε αυστηρό μήνυμα τήρησης της τάξης, τονίζοντας ότι «δεν θα δεχθούμε τη διατάραξη της δημόσιας τάξης. Να θυμάστε ότι ο δρόμος στον οποίο καλεί ο πρόεδρος του CHP είναι αδιέξοδος δρόμος».

Μιλώντας σε εκδήλωση σε συνεδριακό κέντρο της Κωνσταντινούπολης με αφορμή την εορτή του Νεβρόζ, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Αν ακόμα μπορείτε να υπερασπίζεστε όλη αυτή τη ληστεία, τη διαφθορά, την ανηθικότητα και τη μαφιόζικη τάξη που έχει εγκαθιδρυθεί στους δήμους, βγείτε και εξηγήστε το στο έθνος. Αν έχετε πρόσωπο, αν μπορείτε να το χωνέψετε, βγείτε και εξηγήστε στο έθνος τα "τούβλα" με τα χρήματα. Αν δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά, μην διαταράσσετε την ηρεμία των πολιτών μας φωνάζοντας, καλώντας, τρομοκρατώντας στους δρόμους, προβοκάροντας τη νεολαία. Μην ρίχνετε σκιά στην πνευματική ατμόσφαιρα του ευλογημένου Ραμαζανιού».

Και συνέχισε: «Το υπογραμμίζω ξανά, δεν θα επιτρέψουμε σε μια χούφτα ληστές στο CHP να μετατρέψουν τα δικά τους προβλήματα σε προβλήματα του έθνους. Σίγουρα δεν θα δεχθούμε τη διατάραξη της δημόσιας τάξης. Όπως μέχρι σήμερα δεν παραδοθήκαμε στην τρομοκρατία στους δρόμους, έτσι και από εδώ και πέρα δεν θα υποκύψουμε στους βανδαλισμούς. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας και το έθνος μας από κάθε είδους μπελάδες και προβλήματα και τις δράσεις των πεμπτοφαλαγγιτών».

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Ιμάμογλου

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/03), μετά από πολλές ώρες, η απολογία του Εκρέμ Ιμάμογλου για τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την τουρκική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου (22/03) στον εισαγγελέα και τον δικαστή, προκειμένου να αποφασιστεί η παράταση ή όχι της κράτησής του.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για διαφθορά και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για σχέσεις με το PKK, το οποίο στην Τουρκία είναι χαρακτηρισμένο ως τρομοκρατική οργάνωση. Ο ίδιος πάντως, σύμφωνα με το Reuters, αρνήθηκε τις κατηγορίες διαφθοράς που του αποδίδονται.

«Απορρίπτω σθεναρά όλους τους ισχυρισμούς», δήλωσε ο Ιμάμογλου στην υπεράσπισή του. Ο Ιμάμογλου υποβλήθηκε σε τουλάχιστον 40 ερωτήσεις σχετικά με διαγωνισμούς του δήμου.





AP Photo/Francisco Seco





AP Photo/Emrah Gurel

Saraçhane'ye yürümek üzere Beyazıt'ta toplanan binlerce öğrenci yürüyüşe başladı!



"YÜRÜ YÜRÜ SARAÇHANE'YE YÜRÜ!"pic.twitter.com/4q0zUio75j — Solcu Gazete (@solcugazeteY) March 21, 2025

De massale demonstratie in het Samandag-district in Turkije uit solidariteit met en steun aan de burgemeester van Istanbul, waar demonstranten het aftreden van Erdogan eisen.🇹🇷

Dit is vandaag ik zal wel weer neder-Turken in mijn tl krijgen die zeggen dat het een leugen is..👇 pic.twitter.com/dOezwBCjux — Mariana_news✡🇮🇱🎗חי🤟 (@Marianasoux) March 21, 2025