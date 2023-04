Ολλανδία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες (pics&vid)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 30 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά, όταν επιβατική αμαξοστοιχία με περίπου 50 επιβάτες εκτροχιάστηκε τα ξημερώματα (03:30) της Τρίτης στη νότια Ολλανδία, όταν συγκρούστηκε με κατασκευαστικό εξοπλισμό πάνω στις γραμμές, ανακοίνωσαν οι ολλανδικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ομάδες διάσωσης βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος στο Φοορσχότεν, ένα χωριό κοντά στη Χάγη, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Vanaf een afstandje is echt goed te zien hoe groot de ravage in #Voorschoten is. De voorkant van de trein is volledig van het spoor af en staat in het weiland. pic.twitter.com/LLk1vIlrti

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε στο ολλανδικό ραδιόφωνο ότι 19 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ σε 11 επιβάτες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Το μπροστινό βαγόνι της νυχτερινής αμαξοστοιχίας από την πόλη Λέιντεν προς τη Χάγη εκτροχιάστηκε και έπεσε σε ένα χωράφι, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ANP. Το δεύτερο βαγόνι έπεσε στο πλάι και στο πίσω βαγόνι ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία όμως έσβησε αργότερα, ανέφερε το ANP.

Στο μεταξύ, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος.

Oι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η επιβατική αμαξοστοιχία είχε συγκρουστεί με εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Ο εκπρόσωπος των Ολλανδικών Σιδηροδρόμων (NS) Έρικ Κρούζε δήλωσε ότι μια εμπορική αμαξοστοιχία ενεπλάκη στο ατύχημα, αλλά δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες.

Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν σε ένα tweet ότι τα τρένα μεταξύ του Leiden και τμημάτων της Χάγης ακυρώθηκαν λόγω του ατυχήματος.

Update

About 30 people have been injured - some seriously - after a passenger train derailed in the western #Netherlands#Emergency services say the overnight #crash happened after the train transporting about 50 people hit construction equipment near the village of #Voorschoten pic.twitter.com/JzksHR2VGK