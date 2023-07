Ολλανδία: Σε εξέλιξη η ρυμούλκηση του φλεγόμενου φορτηγού στα ανοικτά της χώρας

Η ρυμούλκηση του φλεγόμενου φορτηγού στα ανοικτά της Ολλανδίας που μετέφερε χιλιάδες αυτοκίνητα άρχισε χθες Κυριακή, μια ημέρα αργότερα από ό,τι προβλεπόταν, εξαιτίας του ανέμου, ανακοίνωσαν οι αρχές, διευκρινίζοντας πως η ένταση της πυρκαγιάς πάνω στο σκάφος μειώθηκε «πολύ».

Η μετακίνηση του Fremantle Highway «άρχισε χθες μετά το μεσημέρι», σχεδόν πέντε ημέρες αφού εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανακοίνωσε το ολλανδικό εθνικό ινστιτούτο διαχείρισης των υδάτων (Rijkswaterstaat).

