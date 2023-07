Ολλανδία: Ρυμουλκήθηκε το φορτηγό πλοίο που εκδηλώθηκε πυρκαγιά (vid)

Το φλεγόμενο φορτηγό στα ανοικτά της Ολλανδίας το οποίο μεταφέρει εκατοντάδες ηλεκτρικά αυτοκίνητα ρυμουλκήθηκε "χωρίς κανένα πρόβλημα" σε μια νέα προσωρινή θέση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές που προσπαθούν να αποφύγουν μια οικολογική καταστροφή.

Η διαφυγή καπνού παρέμεινε "ελάχιστη", διευκρίνισε το ολλανδικό ινστιτούτο διαχείρισης των υδάτων (Rijkswaterstaat), πέντε και πλέον ημέρες αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά.

"Δύο ρυμουλκά ξεκίνησαν το ταξίδι των 66 χιλιομέτρων χθες το απόγευμα και έφθασαν σε μια προσωρινή θέση γύρω στις 11:30 (12:30 ώρα Ελλάδας)," εξήγησε σε μια ανακοίνωση η κυβερνητική υπηρεσία.

Το φορτηγό βρίσκεται πλέον 16 χιλιόμετρα βόρεια των νησιών Σιέρμονικογκ και Άμελαντ. Τα συγκεκριμένα ολλανδικά νησιά βρίσκονται στα όρια ανάμεσα στη Θάλασσα του Βάντεν – μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με μεγάλη βιοποικιλότητα, πάνω από 10.000 θαλάσσια και χερσαία είδη – και τη Βόρεια Θάλασσα.

A cargo ship headed for Singapore and carrying nearly 3,000 automobiles — about 300 of them made by Mercedes-Benz — is on fire off the coast of the Netherlands https://t.co/lSPdiJERZu pic.twitter.com/KBnS9AWPju