Ολλανδία: Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέλαβαν πανεπιστημιακά κτίρια στο Άμστερνταμ και άλλες πόλεις

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέλαβαν τη Δευτέρα πανεπιστημιακά κτίρια σε Άμστερνταμ, Χρόνινγκεν και Αϊντχόφεν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, όπως έγινε γνωστό σε μία ανακοίνωση από την ομάδα που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) επιβεβαίωσε την κατάληψη των κτιρίων και είπε ότι συνέστησε σε ανθρώπους που δεν σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις να αποχωρήσουν από το κτίριο.

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Αϊντχόφεν επιβεβαίωσε πως υπάρχουν «δεκάδες φοιτητές που διαδηλώνουν έξω, κοντά σε 10-15 σκηνές». Το Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε ένα αίτημα για να σχολιάσει σχετικά.

A spokesperson for the #UniversityofAmsterdam (UvA) confirmed the occupation and said it advised people who are not affiliated with the protest to leave the building#Netherlands https://t.co/8FB4St0nES