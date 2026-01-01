Ολλανδία: Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα - Εκατοντάδες συλλήψεις από την αστυνομία

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ολλανδία σε ατυχήματα με πυροτεχνήματα και σημειώθηκαν μεμονωμένα περιστατικά βίας, καθώς η χώρα γιόρταζε την έλευση του νέου έτους. Σε ξεχωριστό περιστατικό, μια ιστορική εκκλησία στο κέντρο του Άμστερνταμ καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Στην Ολλανδία, η έλευση του νέου έτους συνοδεύεται παραδοσιακά από πυροτεχνήματα που ανάβουν οι ίδιοι οι πολίτες, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να προκαλούνται εκατοντάδες τραυματισμοί και ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος, περίπου 250 άτομα συνελήφθησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σε αρκετές πόλεις αναπτύχθηκε η αστυνομία, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο αντίκτυπος των βαρέων πυροτεχνημάτων και των εμπρησμών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ορισμένες περιοχές ήταν απολύτως καταστροφικός. Η στοχευμένη βία κατά των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της αστυνομίας ήταν και πάλι έντονη», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση την Πέμπτη.

Τα ατυχήματα με πυροτεχνήματα προκάλεσαν το θάνατο ενός 38χρονου άνδρα στο Άαλσμεερ, κοντά στο Άμστερνταμ, και ενός αγοριού από το Νάιμεγκεν, μια πόλη στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Άμστερνταμ, η νεογοτθική εκκλησία Βόντελκερκ, κοντά στο κεντρικό πάρκο Βόντελπαρκ της πόλης, καταστράφηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία του Άμστερνταμ δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα και δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα αίτια της πυρκαγιάς στην εκκλησία, η οποία χτίστηκε το 1872.

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025 σηματοδότησε το τελευταίο έτος πριν από την έναρξη ισχύος της εθνικής απαγόρευσης της πώλησης πυροτεχνημάτων στους καταναλωτές.

Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών, η αστυνομία, οι πυροσβέστες και οι τοπικοί και εθνικοί πολιτικοί αγωνίζονται εδώ και χρόνια για την απαγόρευση.