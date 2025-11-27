Ολλανδία: Αγορά 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως θα αποκτήσει 100 ραντάρ για την ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λίγες ημέρες αφότου θεάσεις drones προκάλεσαν συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και στην αεροπορική βάση του Φόλκελ.

Πρόκειται για συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, που παράγονται από την ολλανδική εταιρεία Robin Radar. «Τα 100 ραντάρ δεν θα παραδοθούν όλα ταυτόχρονα», διευκρινίζει το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας. Τα πρώτα θα παραδοθούν αύριο Παρασκευή και τα υπόλοιπα θα παραδοθούν σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2026.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν ανέστειλε για αρκετές ώρες τη λειτουργία του λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή. Οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν χρήση οπλικών συστημάτων εναντίον drones που προσέγγισαν την αεροπορική βάση του Φόλκελ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν.

Εισβολές drones αγνώστου προελεύσεως έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέδωσαν τα περιστατικά αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, η οποία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη.

Η Ευρώπη εξοπλίζεται

Υπενθυμίζεται ότι και η Σουηδία σκοπεύει να ενισχύσει την εναέρια άμυνά της απέναντι στους πυραύλους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα μαχητικά αεροπλάνα, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνησή της.



Δύο δισ. κορώνες (180 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν στην αγορά πυραύλων αέρος - αέρος μικρού βεληνεκούς IRIS-T και 1,5 δισεκατομμύριο (140 εκατ. ευρώ) στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των πυραύλων αυτών, διευκρίνισαν σε ανακοίνωση οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον σε συνέντευξη Τύπου στη μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας του Χάλμσταντ, στη νότια Σουηδία.

Οι εξοπλισμοί αυτοί θα χρησιμεύσουν στην «κατάρριψη μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και διαφόρων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», πρόσθεσε.