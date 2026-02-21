Δέκα μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Δέκα μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο ανατολικό Λίβανο, μεταξύ των οποίων και αρκετοί τοπικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με δηλώσεις της οργάνωσης το Σάββατο.

Οι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Associated Press ότι τα 10 άτομα σκοτώθηκαν σε επιδρομές κοντά στο χωριό Ραγιάκ στο βορειοανατολικό Λίβανο αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν το σημείο της επίθεσης το Σάββατο και διαπίστωσαν ότι ο τελευταίος όροφος ενός τριώροφου κτιρίου είχε καταστραφεί.