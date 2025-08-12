Οικουμενικό Πατριαρχείο: Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε στο Φανάρι χτες, Δευτέρα 11 Αυγούστου, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην 'Άγκυρα, Τόμας Μπάρακ.

Οι κ.κ. Βαρθολομαίος και Μπάρακ συζήτησαν για την επικείμενη πατριαρχική επίσκεψη στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, την κατάσταση των Χριστιανών στη Συρία, το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και άλλα θέματα σχετικά με τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας στην Τουρκία.

Τον Αμερικανό πρεσβευτή συνόδευαν από στελέχη του γενικού προξενείου των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη και ο νεώτερος γιος του Τζέιντεν.