Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για το Ιράν

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για το Ιράν την Παρασκευή, στη διάρκεια της οποίας πρόθεση είναι να συζητηθεί η «ανησυχητική βία» που χρησιμοποιήθηκε σε βάρος διαδηλωτών, σύμφωνα με έγγραφο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 θανάτους στις διαδηλώσεις, που είναι οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες από το 2022, οδηγώντας τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ να καταδικάσει τη βία.

«Χρειάζεται μια ειδική συνεδρίαση λόγω της σημασίας και του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, ειδικά λόγω των αξιόπιστων αναφορών για ανησυχητική βία, καταστολή σε βάρος των διαδηλωτών και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη τη χώρα», σύμφωνα με επιστολή την οποία διάβασε το Reuters και η οποία συντάχθηκε από τον Ισλανδό πρεσβευτή Εϊνάρ Γκούναρσον εξ ονόματος ομάδας χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Βρετανίας.

Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, προσθέτοντας ότι 21 χώρες έως τώρα έχουν στηρίξει την πρόταση.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταγγείλει μαζικές δολοφονίες και ζητά από την υφιστάμενη έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, που ξεκίνησε από το Συμβούλιο το 2022 μετά το τελευταίο κύμα διαδηλώσεων, να ασχοληθεί με τους θανάτους και να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση για να το κάνει.

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.