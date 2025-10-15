ΟΗΕ: Σχεδόν 14 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού

Σχεδόν 14 εκατομμύρια άνθρωποι στο Αφγανιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αϊτή, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν κινδυνεύουν από σοβαρή πείνα λόγω των περικοπών στην παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια, προειδοποίησε την Τετάρτη το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειώσει δραστικά τις δαπάνες τους προς το WFP υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ και άλλες μεγάλες χώρες έχουν επίσης προχωρήσει ή ανακοινώσει περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια του WFP.

«Η χρηματοδότηση του WFP δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μεγαλύτερες προκλήσεις. Ο οργανισμός αναμένει να λάβει 40% λιγότερα κονδύλια για το 2025, με αποτέλεσμα τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό να μειωθεί από 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε ο οργανισμός με έδρα τη Ρώμη.

Μια έκθεση του WFP, με τίτλο «A Lifeline at Risk» προειδοποίησε ότι οι περικοπές στη διατροφική βοήθεια θα μπορούσαν να ωθήσουν 13,7 εκατομμύρια ανθρώπους από το επίπεδο «κρίσης» στο επίπεδο «έκτακτης ανάγκης» της πείνας, ένα βήμα μακριά από τον λιμό, σε μια διεθνή κλίμακα πείνας πέντε επιπέδων.

«Το χάσμα μεταξύ αυτού που πρέπει να κάνει το WFP και αυτού που μπορούμε να κάνουμε δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε δεκαετίες προόδου στον αγώνα κατά της πείνας», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του WFP, Σίντι Μακέιν.

«Δεν αφορά μόνο τις χώρες που έχουν πληγεί από μεγάλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και τα με κόπο κερδισμένα οφέλη στην περιοχή του Σαχέλ, όπου 500.000 άνθρωποι έχουν απαλλαγεί από την εξάρτηση από τη βοήθεια, θα μπορούσαν να υποστούν σοβαρές οπισθοδρομήσεις χωρίς βοήθεια, και θέλουμε να το αποτρέψουμε», πρόσθεσε.