ΟΗΕ: Σε κίνδυνο χιλιάδες παιδιά εξαιτίας του λιμού στο Σουδάν

Χιλιάδες παιδιά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, καθώς τα ποσοστά υποσιτισμού εκτινάσσονται στα ύψη στην πολιορκημένη πόλη αλ-Φασίρ στην περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, ανέφεραν την Πέμπτη τέσσερις οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών.

Περισσότεροι από 250.000 άμαχοι, περίπου οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, έχουν αποκοπεί από την πρόσβαση σε τρόφιμα και υγειονομική περίθαλψη στην πόλη κατά τη διάρκεια μιας 16μηνης αντιπαράθεσης, ανέφεραν οι οργανισμοί.

«Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν καταρρεύσει και χιλιάδες παιδιά που πάσχουν από σοβαρή οξεία υποσιτισμό δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε θεραπεία», ανέφεραν οι οργανώσεις.

Η πληγείσα από την πείνα αλ-Φασίρ είναι το τελευταίο οχυρό του σουδανικού στρατού στην τεράστια δυτική περιοχή, καθώς μάχεται τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης σε έναν εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM), η υπηρεσία προσφύγων UNHCR, η οργάνωση για τα παιδιά UNICEF και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων δήλωσαν ότι οι εκπρόσωποί τους είχαν δει εκτεταμένη καταστροφή στο Νταρφούρ και σε άλλα μέρη της χώρας κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους.

Τα ποσοστά υποσιτισμού αυξήθηκαν επίσης σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες.

«Η πείνα επιβεβαιώθηκε σε μέρη του Σουδάν πέρυσι και η κατάσταση της πείνας παραμένει καταστροφική, με τα παιδιά να είναι τα πιο πληγμένα», δήλωσαν οι υπηρεσίες.

Οι άνθρωποι που επέστρεψαν στην πρωτεύουσα φέτος, μετά την ανακατάληψη του Χαρτούμ από τον στρατό, βρήκαν γειτονιές σε κατάσταση καταστροφής.

«Συνάντησα ανθρώπους που επέστρεφαν σε μια πόλη που εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια του конфлиκτου, όπου τα σπίτια είναι κατεστραμμένα και οι βασικές υπηρεσίες λειτουργούν με το ζόρι», δήλωσε ο Ουγκότσι Ντάνιελς, αναπληρωτής γενικός διευθυντής επιχειρήσεων του IOM.

Συνολικά, περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων σχεδόν 15 εκατομμύρια παιδιά, είχαν επείγουσα ανάγκη από βοήθεια, ανέφεραν οι οργανώσεις.

Μόνο το ένα τέταρτο των 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητήθηκαν στο Σχέδιο Ανθρωπιστικής Ανταπόκρισης του ΟΗΕ για το Σουδάν για το 2025 έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι στιγμής, πρόσθεσαν.