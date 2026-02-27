ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες ζητεί άμεση εκεχειρία μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα «άμεση παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν το οποίο κήρυξε ανοιχτό πόλεμο στη γειτονική του χώρα μετά μια αφγανική επίθεση στα σύνορα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί πολύ για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, και για τον αντίκτυπο αυτής της βίας στον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

«Ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ εκφράζοντας ανησυχία ιδιαίτερα για τις ανθρωπιστικές συνέπειες στο Αφγανιστάν όπου σχεδόν 22 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια.