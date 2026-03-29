ΟΗΕ: Ο αριθμός των power banks στις πτήσεις περιορίζεται σε δύο ανά επιβάτη

Ο οργανισμός αεροπορίας των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι η χρήση φορητών φορτιστών μπαταριών (power banks) θα περιοριστεί σε δύο ανά επιβάτη στις πτήσεις, με ισχύ από την Παρασκευή, στο πλαίσιο των νέων κανόνων για τη χρήση των συσκευών αυτών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επίσης, θα απαγορεύεται στους επιβάτες να φορτίζουν τα power banks κατά τη διάρκεια των πτήσεων, όπως ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa και χώρες όπως η Νότια Κορέα είχαν ήδη εισαγάγει περιορισμούς στη χρήση των εν λόγω συσκευών κατά τη διάρκεια των πτήσεων, μετά από περιστατικά όπως η πυρκαγιά σε αεροσκάφος της Air Busan το 2025.

Ο ICAO, με έδρα το Μόντρεαλ, καθορίζει συνήθως παγκόσμια πρότυπα για την αεροπορία που εγκρίνονται ως επί το πλείστον από τα 193 κράτη μέλη της, ωστόσο οι νέες προδιαγραφές σχετικά με τα power banks τίθενται σε ισχύ αμέσως.