ΟΗΕ: Η άνιση εκπροσώπηση των φύλων εμποδίζει τη δίκαιη περιβαλλοντική διακυβέρνηση

Άνιση είναι η εκπροσώπηση των γυναικών ως σημείων επαφής στις τρεις συμβάσεις του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος UNFCCC, UNCCD και CBD, γνωστές και ως Συμβάσεις του Ρίο, όπως διαπιστώνει έρευνα του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών.

Την έρευνα διεξήγε το Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία, που ανέλυσε τη σύνθεση των φύλων στα εθνικά σημεία επαφής στις τρεις Συμβάσεις του Ρίο: τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (UNCCD) και τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD).

Με βάση δεδομένα ανά φύλο από 194 κράτη μέλη του ΟΗΕ για το 2024, η έκθεση εντοπίζει ότι οι άνδρες κατέχουν 496 ρόλους εθνικών σημείων επαφής (60%), έναντι 334 (40%) που κατέχουν γυναίκες.

Η Αφρική αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις το 25% των εθνικών σημείων επαφής, ενώ η ανατολική Ευρώπη έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη γυναικεία εκπροσώπηση με 67% και ακολουθεί η δυτική Ευρώπη με 54%. Ωστόσο, στην Ελλάδα καταγράφεται άνιση συμμετοχή των γυναικών στις θέσεις αυτές σε σχέση με τους άνδρες.

Πενήντα μία χώρες εκπροσωπούνται εξ ολοκλήρου από άνδρες και στις τρεις Συμβάσεις, ενώ σε μόλις 17 χώρες τις θέσεις καταλαμβάνουν αποκλειστικά γυναίκες. Μόνο 19 χώρες (10%) έχουν επιτύχει ισότιμη εκπροσώπηση φύλων σε όλα τα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος σημεία επαφής. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι γυναίκες, οι οποίες συχνά πλήττονται δυσανάλογα από τις περιβαλλοντικές κρίσεις λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε πόρους, υγειονομικούς κινδύνους και μειωμένες οικονομικές ευκαιρίες, φέρνουν εξαιρετικά σημαντικές οπτικές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών. Η συμπεριληπτική εκπροσώπηση είναι θεμελιώδης για την ισότιμη και αποτελεσματική περιβαλλοντική διακυβέρνηση.