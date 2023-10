ΟΗΕ για Κύπρο: Επετεύχθη συμφωνία για την επίλυση της διαμάχης στην Πύλα

Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (Unficyp), ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία για το χωριό Πύλα μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν οι Τουρκοκύπριοι εναντίων των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην «πράσινη ζώνη».

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο οι Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και προσπάθησαν να ανοίξουν έναν δρόμο μεταξύ του χωριού της ουδέτερης ζώνης και του χωριού Άρσος στα βόρεια κατεχόμενα του νησιού.

Σύμφωνα με την Cyprus Mail συμφωνήθηκε ο δρόμος που θα ενώνει την Πύλα με το κατεχόμενο χωριό Άρσος να κατασκευαστεί, με την περιοχή ανάπτυξης ωστόσο να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ θα δημιουργηθεί και οδόφραγμα.

Όπως σημειώνει και η σχετική ανακοίνωση της Unficyp: «Επετεύχθη συμφωνία για ρυθμίσεις που θα επιλύσουν τη συνεχιζόμενη κατάσταση στην Πύλα. Εξακολουθούν να συζητούνται ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά η συμφωνία-πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ σήμερα».

