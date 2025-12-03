Οι Ταλιμπάν αποστασιοποιούνται από την επίθεση Αφγανού κατά μελών της αμερικανικής Εθνοφρουράς

Η επίθεση εναντίον μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, που αποδίδεται σε έναν Αφγανό υπήκοο, δεν έχει καμία σχέση με τον λαό του Αφγανιστάν ή την κυβέρνησή του, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των Αφγανών Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτακί.

Η επίθεση της 26ης Νοεμβρίου στοίχισε τη ζωή σε μια στρατιωτικό της Εθνοφρουράς, ενώ ένας άλλος στρατιώτης τραυματίσθηκε σοβαρά.

Χθες Τρίτη, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ο Ραχμανουλά Λακανουάλ – ένας 29χρονος Αφγανός, δήλωσε αθώος κατά την ακρόασή του από δικαστή. Εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο οποίο παραμένει φρουρούμενος.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και άλλα εγκλήματα.

«Αυτό το περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με τον έντιμο λαό του Αφγανιστάν ή με την αφγανική κυβέρνηση», δήλωσε ο Μουτακί.

«Πρόκειται για μια μεμονωμένη εγκληματική ενέργεια και το άτομο που τη διέπραξε εκπαιδεύτηκε από τους ίδιους τους Αμερικανούς», συμπλήρωσε.

Ο Λακανουάλ είναι Αφγανός πρόσφυγας που είχε υπηρετήσει στις τάξεις των ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν κι είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA.

Εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την εσπευσμένη, χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο επιχείρησης εσπευσμένης απομάκρυνσης Αφγανών που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς στον πόλεμο εναντίον των Ταλιμπάν.

Η αίτηση χορήγησης ασύλου είχε υποβληθεί επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, αλλά εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιρρίπτουν ακέραιη την ευθύνη στην κυβέρνηση Μπάιντεν, τονίζοντας πως δεν επαλήθευσε το ποινικό μητρώο του Αφγανού.

«Αυτοί (οι Αμερικανοί) τον εκπαίδευσαν, του ανέθεσαν αποστολές και μέσω μιας παράνομης διαδικασίας, αντίθετης με οποιοδήποτε διεθνές πρότυπο, τον μετέφεραν από το Αφγανιστάν στις ΗΠΑ », είπε ο Μουτακί.