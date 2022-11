Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για νέες επιχειρήσεις ανακατάληψης εδαφών από την Ουκρανία

Μετά την απόσυρση των δυνάμεών τους από τα δυτικά του ποταμού Ντνίπρο, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ανακατασκευή, την αναδιοργάνωση και την προετοιμασία της άμυνας στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, οι μονάδες έχουν κατασκευάσει νέα συστήματα τάφρων κοντά στα σύνορα της Κριμαίας, καθώς και κοντά στον ποταμό Σιβέρσκι - Ντόνετς μεταξύ των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ.

Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες βρίσκονται έως και 60 χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετώπου, υποδηλώνοντας ότι οι Ρώσοι προετοιμάζονται σε περίπτωση περαιτέρω σημαντικών ουκρανικών ανακαταλήψεων.

Τέλος, είναι πιθανό η Ρωσία να προσπαθήσει να αναδιατάξει τελικά ορισμένες από τις δυνάμεις που ήρθαν από τη Χερσώνα για να ενισχύσει και να επεκτείνει τις επιθετικές της επιχειρήσεις κοντά στην πόλη Μπαχμούτ στην Περιφέρεια του Ντονέτσκ.

