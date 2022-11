Οι Ρώσοι ανατίναξαν γέφυρα στο φράγμα της Νόβα Κάκοβκα

Τη στιγμή που οι Ρώσοι ανατινάζουν γέφυρα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Κάκοβκα κατέγραψε βίντεο, ενώ το αποτέλεσμα των εκρήξεων καταγράφεται σε δορυφορικές εικόνες.

Σύμφωνα με το Ουκρανικό μέσο NEXTA το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από τους «Ρώσους προπαγανδιστές» και δείχνει πλάνα από την καταστροφή μιας γέφυρας που συνδέσει τον ποταμό Δνείπερο με την οδική αρτηρία για το φράγμα της Νόβα Κάκοβκα. Η έκρηξη είναι ισχυρότατη, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια καταστροφή στο υδροηλεκτρικό φράγμα.

#Russian propagandists published footage of the destruction of a bridge across the #Dnieper river near the Kakhovskaya HPP. pic.twitter.com/wIL6d096Fg