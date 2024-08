Ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν στο ρωσικό έδαφος: Κατέρριψαν μαχητικό, αιχμαλώτισαν πάνω από 100 στρατιώτες

Χωρίς σταματημό συνεχίζεται η προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ με τον Ζελένσκι να ανακοινώνει την αιχμαλωσία 100 Ρώσων στρατιωτών, τα ουκρανικά ΜΜΕ να αναφέρουν την κατάρριψη ρωσικού μαχητικού και τη μεγαλύτερη επίθεση με drones σε αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι παρατηρούν ότι η Μόσχα αποσύρει μέρος των στρατευμάτων της από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επίθεση με drone μέχρι σήμερα σε τέσσερα ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια, δήλωσε ουκρανική πηγή ασφαλείας στο Reuters την Τετάρτη. Η επίθεση είχε στόχο να υπονομεύσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιεί πολεμικά αεροσκάφη για βομβιστικές επιθέσεις ολίσθησης, πρόσθεσε η ουκρανική πηγή ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή οι ουκρανικές δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από το Κουρσκ. Το Γενικό Επιτελείο δήλωσε ότι το αεροσκάφος Su-34, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, καταστράφηκε κατά τη διάρκεια μιας μάχης στη ρωσική συνοριακή περιοχή τη νύχτα.

«Οι εργασίες για την εξάλειψη των κατακτητών, του εξοπλισμού και των όπλων τους συνεχίζονται σε συνεχή βάση», ανέφερε.

Η Ρωσία απέσυρε στρατεύματα από τα νότια της Ουκρανίας, επαναφέροντάς τα στο δικό της έδαφος, στην προσπάθειά της να αποκρούσει την κλιμακούμενη εισβολή των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος την Τρίτη, τις αναφορές του οποίου επιβεβαίωσαν σήμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συνεχιζόμενη αιφνιδιαστική επίθεση της Ουκρανίας έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Μόσχα αλλά και την οργή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς το Κίεβο κατάφερε να καταλάβει δεκάδες οικισμούς και μεγάλες εκτάσεις στις περιφέρειες του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ, στα νότια της Ρωσίας.

«Η Ρωσία έχει μεταφέρει ορισμένες από τις μονάδες της που βρισκόντουσαν στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα» δήλωσε στο Politico ο Ντμίτρο Λικοβίι, εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού.

Αν και η Μόσχα υποστήριξε ότι άρχισε να αναχαιτίζει την επίθεση στο Κουρσκ, ο κυβερνήτης του γειτονικού Μπέλγκοροντ κήρυξε περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες, επικαλούμενος συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει η Telegraph οι ρωσικές δυνάμεις σκάβουν χαρακώματα 27 μίλια από τα σύνορά τους με την Ουκρανία στην περιοχή Κουρσκ. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν τις βιαστικά σκαμμένες αμυντικές γραμμές να εμφανίζονται μίλια μακριά από τις τρέχουσες θέσεις μάχης της Ουκρανίας εντός της ρωσικής επικράτειας, κοντά στο Lgov και το Kurchatov.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι «δεν ξεχνάμε ούτε ένα δευτερόλεπτο το ανατολικό μας μέτωπο». «Έχω δώσει οδηγίες στον αρχιστράτηγο να ενισχύσει αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό και τις προμήθειες που μας παρέχουν αυτή τη στιγμή οι εταίροι μας», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι «προχωράμε στην περιοχή του Κουρσκ, ένα με δύο χιλιόμετρα σε διάφορες περιοχές από την αρχή της ημέρας. Έχουμε συλλάβει περισσότερους από 100 Ρώσους στρατιώτες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους εμπλεκόμενους».

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region.



