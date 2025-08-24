Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ότι μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά από την Ουκρανία να παραιτηθεί από ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να μην επιτρέψει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στη χώρα, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση της στρατηγικής του Κρεμλίνου.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στην εκπομπή "Meet the Press" του NBC News ότι ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν συζητήσει το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, και ότι ο Πούτιν είχε αναφερθεί στις αποτυχημένες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης του 2022.

Κατά τις τότε διαπραγματεύσεις, η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν εξετάσει την ιδέα της μόνιμης ουδετερότητας της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες), καθώς και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο προσχεδίου συμφωνίας που είχε δει το Reuters το 2022.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στο NBC ότι η ομάδα εγγυητών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίσης τη Γερμανία, την Τουρκία και άλλες χώρες.

«Οι εγγυητές θα διασφαλίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, να μην ανήκει σε καμία στρατιωτική συμμαχία και να είναι μη πυρηνική», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δημοσιεύθηκε από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, ότι η Μόσχα απαιτεί προστασία για τους ρωσόφωνους στην Ουκρανία και ότι υπάρχει εκκρεμότητα εδαφικής διαπραγμάτευσης με το Κίεβο.