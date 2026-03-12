Πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η ιρανική ηγεσία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη και δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει σύντομα, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αδιάκοπων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

«Πολλές» αναφορές των μυστικών υπηρεσιών παρέχουν «συνεπή ανάλυση ότι το καθεστώς δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει και διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού λαού», δήλωσε μία από τις πηγές, οι οποίες όλες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες για να συζητήσουν τα ευρήματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η τελευταία έκθεση ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η πηγή.

Με την πολιτική πίεση να αυξάνεται λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποδείξει ότι θα τερματίσει «σύντομα» τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από το 2003. Ωστόσο, η εξεύρεση ενός αποδεκτού τερματισμού του πολέμου θα μπορούσε να είναι δύσκολη, εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν σταθερά προσηλωμένοι στις θέσεις τους.

Η αναφορά των μυστικών υπηρεσιών υπογραμμίζει τη συνοχή της κληρικής ηγεσίας του Ιράν, παρά την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε κατ' ιδίαν συζητήσεις έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κληρικής κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

Αλλαγή στόχων

Από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν χτυπήσει μια σειρά από ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων, των πυρηνικών εγκαταστάσεων και μελών της ανώτερης ηγεσίας.

Ανακοινώνοντας την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να «αναλάβουν την εξουσία της κυβέρνησής τους», αλλά οι κορυφαίοι σύμβουλοί του έχουν από τότε αρνηθεί ότι ο στόχος ήταν η ανατροπή της ηγεσίας του Ιράν.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους αξιωματούχους και μερικούς από τους υψηλότερους σε βαθμό διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ωστόσο, οι αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το IRGC και οι προσωρινοί ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία μετά το θάνατο του Χαμενεΐ διατηρούν τον έλεγχο της χώρας.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, μια ομάδα ανώτερων σιιτών κληρικών, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακήρυξε τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, νέο ανώτατο ηγέτη.

Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει σε οποιαδήποτε υπολείμματα της προηγούμενης κυβέρνησης να παραμείνουν ανέπαφα, δήλωσε μια τέταρτη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς η τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα ανατρέψει την κυβέρνηση.

Πιθανότατα θα απαιτηθεί μια επίγεια επίθεση που θα επιτρέψει στους ανθρώπους στο Ιράν να διαδηλώσουν με ασφάλεια στους δρόμους, δήλωσε η πηγή. Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, δεν έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Οι Κούρδοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη ισχύ για να πολεμήσουν το Ιράν

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές που εδρεύουν στο γειτονικό Ιράκ διαβουλεύθηκαν με τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς και αν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην περιοχή, επιτρέποντας στους Ιρανούς να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης.

Ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, επικεφαλής του κόμματος «Κομάλα» του Ιρανικού Κουρδιστάν, μέλος μιας εξαμελούς συμμαχίας ιρανικών κουρδικών κομμάτων, δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι τα κόμματα είναι άριστα οργανωμένα εντός του Ιράν και ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης, εάν λάβουν την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Μοχτάντι είπε ότι έχει λάβει αναφορές από το εσωτερικό του ιρανικού Κουρδιστάν ότι μονάδες του IRGC και άλλες δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει βάσεις και στρατώνες από φόβο για επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι μυστικές υπηρεσίες υποδεικνύουν ότι οι ομάδες δεν διαθέτουν την απαραίτητη δύναμη πυρός και τον απαραίτητο αριθμό μελών, ανέφεραν. Η Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, η οποία κυβερνά την αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν όπου εδρεύουν οι ιρανικές κουρδικές ομάδες, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι ιρανικές κουρδικές ομάδες ζήτησαν τις τελευταίες ημέρες από ανώτερους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και από Αμερικανούς νομοθέτες να τους παράσχουν όπλα και θωρακισμένα οχήματα, ανέφερε άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να εισέλθουν οι ιρανικές κουρδικές ομάδες στο Ιράν.