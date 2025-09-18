Οι κυβερνοεπιθέσεις κόστισαν στη Γερμανία 300 δισ. ευρώ το 2024

Οι κυβερνοεπιθέσεις, που πραγματοποιούνται όλο και πιο συχνά από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και όχι από εγκληματίες, κόστισαν στη γερμανική οικονομία σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το 2024, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η έρευνα της βιομηχανικής ομάδας Bitkom διαπίστωσε ότι σχεδόν το ήμισυ όλων των εταιρειών που μπόρεσαν να εντοπίσουν τις πηγές των επιθέσεων τις ανίχνευσαν στη Ρωσία και την Κίνα, ενώ περίπου το ένα τέταρτο τις ανίχνευσε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τα ίχνη οδηγούν σχετικά σαφώς και αδιαμφισβήτητα προς την ανατολή, με δύο χώρες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή: τη Ρωσία και την Κίνα», δήλωσε ο Ραλφ Βίντεργκερστ, επικεφαλής της Bitkom, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περίπου 1.000 εταιρείες.

Η σκιά του παγκόσμιου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει δημιουργήσει ένα πιο σκληρό κυβερνοπεριβάλλον, με τις υπηρεσίες ασφαλείας σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο να αναφέρουν μια απότομη αύξηση των επιθέσεων που μπορούν να αποδοθούν σε αντίπαλα μπλοκ δυνάμεων.

Το ransomware –κακόβουλο λογισμικό που κλειδώνει τα δεδομένα μέχρι το θύμα να πληρώσει για να αποκατασταθεί η πρόσβαση– ήταν η πιο συνηθισμένη αιτία ζημιάς, με το 34% να έχει υποστεί τέτοιες επιθέσεις, από μόλις 12% το 2022. Μία στις επτά εταιρείες είχε πληρώσει λύτρα.

Οι μεγάλες εταιρείες ήταν ως επί το πλείστον καλά προετοιμασμένες για την αυξανόμενη εχθρότητα του κυβερνοχώρου, ενώ οι μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας, συχνά χρειάστηκε να κάνουν περισσότερα.

Το μεγαλύτερο μέρος των 289,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ζημιών που ανέφεραν οι 1.002 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα προήλθε από συγκεκριμένες απώλειες παραγωγής ή κλοπές, αλλά και τα νομικά έξοδα και τα έξοδα αποκατάστασης ήταν επίσης σημαντικά.

«Τα όρια μεταξύ του κυβερνοεγκλήματος και της κυβερνοκατασκοπείας γίνονται όλο και πιο ασαφή στις κυβερνοεπιθέσεις», δήλωσε ο Σινάν Σελέν, αναπληρωτής επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας BfV, στην ίδια συνέντευξη Τύπου, περιγράφοντας πώς κρατικοί παράγοντες αγοράζουν στοιχεία σύνδεσης από εγκληματίες στο σκοτεινό διαδίκτυο.

«Όπου είναι σκόπιμο, οι κρατικοί παράγοντες ανέχονται τις εγκληματικές δραστηριότητες ιδιωτικών ομάδων και μάλιστα εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους», πρόσθεσε ο Σελέν.

Το Ιράν και η Βόρεια Κορέα είναι επίσης σημαντικές πηγές κυβερνοεπιθέσεων, πρόσθεσε.