Οι ΗΠΑ στηρίζουν το σχέδιο της ΕΕ για χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν πλήρως το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εργαλείο στήριξης της Ουκρανίας και τερματισμού του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters την Παρασκευή.

Καθώς η Δύση επιδιώκει να εντείνει την πίεση στη Μόσχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη χρήση έως και 185 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στην Ευρώπη, χωρίς κατάσχεση.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν απόλυτα τα βήματα που κάνει αυτή τη στιγμή η ΕΕ ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτά τα κεφάλαια ως εργαλείο πίεσης», ανέφερε η αμερικανική πηγή.

Μετά την εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πάγωσαν τις συναλλαγές με τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, δεσμεύοντας περίπου 300 δισ. δολάρια ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ευρωπαϊκή πρόταση καθυστερεί λόγω αντιρρήσεων του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα κεφάλαια. Η Γερμανία υπέδειξε ότι οι πρόσφατες εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από βελγικά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις ενδέχεται να ήταν μήνυμα από τη Μόσχα να μην αγγίξουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και προειδοποιεί για μια «επώδυνη απάντηση» εάν τα κεφάλαιά της κατασχεθούν.

Σε μια νέα προσπάθεια να πιέσει τη Μόσχα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, προσθέτοντας ένα ακόμη μέτρο στο πρωτοφανές πακέτο οικονομικών κυρώσεων που στοχεύει στη χρηματοοικονομική ασφυξία του Κρεμλίνου και στην επίσπευση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τις συνέπειες των κυρώσεων και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «υπάρχουν κι άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να αυξηθεί η πίεση».