Το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή σε δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να βρίσκεται σε ετοιμότητα για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επίθεσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, προκειμένου να είναι έτοιμος για στρατιωτική δράση σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι η εντολή θα μπορούσε να δοθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εντολή από τον Τραμπ και ότι τα σχέδια ενδέχεται να τροποποιηθούν. Το δεύτερο αεροπλανοφόρο θα ενταχθεί στη δύναμη του USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται ήδη στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου, ένα αεροπλανοφόρο προετοιμάζεται για αποπλεύσει σε περίπου δύο εβδομάδες, πιθανότατα από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Το USS George H.W. Bush ολοκληρώνει αυτή τη στιγμή σειρά ασκήσεων στα ανοικτά της Βιρτζίνια, ενώ, όπως αναφέρουν πηγές, υπάρχει η δυνατότητα να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι λεπτομέρειες για πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών με την Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, μεταφέροντας το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς και επιπλέον πολεμικά πλοία, αντιαεροπορικά συστήματα και μοίρες μαχητικών αεροσκαφών.

Η ανάπτυξη δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή θα είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν χρόνο που δύο αεροπλανοφόρα θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην περιοχή. Τελευταία φορά είχε συμβεί τον Μάρτιο του 2025, όταν τα USS Harry S. Truman και USS Carl Vinson επιχειρούσαν στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά των ανταρτών Χούθι στη Υεμένη.