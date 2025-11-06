Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την ανάπτυξη στρατιωτικής παρουσίας στην αεροπορική βάση της Δαμασκού

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να αναπτύξουν στρατιωτική παρουσία σε αεροδρόμιο της Δαμασκού, προκειμένου να διευκολύνουν μια συμφωνία ασφάλειας που διαπραγματεύεται η Ουάσιγκτον μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, όπως αποκάλυψαν στη Reuters έξι πηγές με γνώστη του θέματος.

Τα σχέδια των ΗΠΑ για παρουσία στην πρωτεύουσα της Συρίας, τα οποία δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη στρατηγικής αναπροσαρμογής της Συρίας προς τις ΗΠΑ μετά την πτώση πέρσι του Μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Ιράν.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται στην πύλη προς περιοχές της νότιας Συρίας που αναμένεται να αποτελέσουν ζώνη αποστρατικοποίησης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μη επιθετικότητας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, συμφωνία που διαμεσολαβεί η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συνάντηση Τραμπ με τον Σύρο πρόεδρο

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάραα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη επίσκεψη Σύρου αρχηγού κράτους στις ΗΠΑ.

Η Reuters μίλησε με έξι πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένων δύο δυτικών αξιωματούχων και ενός Σύρου υπαλλήλου άμυνας, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για την παρακολούθηση μιας πιθανής συμφωνίας Ισραήλ–Συρίας.

Μετά τη δημοσίευση, πηγή του συριακού υπουργείου Εξωτερικών διέψευσε το δημοσίευμα της Reuters, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Η πηγή δεν διευκρίνισε ποιο κομμάτι του δημοσιεύματος ήταν ψευδές.

Το SANA ανέφερε επίσης ότι «υποβάλλεται εργασία για τη μεταφορά συνεργασιών και κατανοήσεων που είχαν συναφθεί προσωρινά σε δομές της Δαμασκού, στο πλαίσιο κοινής πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής συντονισμένης δράσης».

Το Πεντάγωνο και το συριακό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με το σχέδιο. Το συριακό προεδρικό γραφείο και το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήματα που στάλθηκαν μέσω του υπουργείου Πληροφοριών.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αξιολογούν συνεχώς την αναγκαία στάση μας στη Συρία για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ISIS και δεν σχολιάζουμε τοποθεσίες ή πιθανές τοποθεσίες όπου επιχειρούν οι δυνάμεις μας». Ο αξιωματούχος ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομα και η ακριβής θέση της βάσης για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, αίτημα που η Reuters σεβάστηκε.

Ένας δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι το Πεντάγωνο έχει επιταχύνει τα σχέδιά του τους τελευταίους δύο μήνες με αρκετές αποστολές αναγνώρισης στη βάση. Οι αποστολές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μεγάλος διάδρομος προσγείωσης της βάσης είναι έτοιμος για άμεση χρήση.

Δύο Σύροι στρατιωτικοί ανέφεραν ότι οι τεχνικές συνομιλίες επικεντρώνονται στη χρήση της βάσης για logistics, παρακολούθηση, ανεφοδιασμό και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ενώ η Συρία θα διατηρήσει πλήρη κυριαρχία στη εγκατάσταση.

Ένας Σύρος αξιωματούχος Άμυνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν στρατιωτικά αεροσκάφη C-130 για να ελέγξουν τη χρήση του διαδρόμου. Ένας φύλακας σε μία από τις εισόδους της βάσης είπε στη Reuters ότι αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώνονται εκεί ως μέρος «δοκιμών».

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα αναπτυχθεί προσωπικό των ΗΠΑ στη βάση.

Κοινή συριακο-αμερικανική παρουσία

Τα νέα σχέδια των ΗΠΑ φαίνεται να αντανακλούν δύο άλλες στρατιωτικές παρουσίες της χώρας στην περιοχή που παρακολουθούν συμφωνίες ανακωχής: μία στον Λίβανο, που παρακολουθεί τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, και μία στο Ισραήλ, που παρακολουθεί τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ήδη έχουν στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία, ως μέρος μιας δεκαετούς προσπάθειας να υποστηρίξουν μια κουρδική δύναμη στην καταπολέμηση του ISIS. Τον Απρίλιο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τα στρατεύματα εκεί σε 1.000.

Ο Σάραα δήλωσε ότι οποιαδήποτε παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων πρέπει να συμφωνηθεί με το νέο συριακό κράτος. Η Συρία πρόκειται να ενταχθεί σύντομα στον παγκόσμιο συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του ISIS, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Συρίας.

Άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες για τη βάση ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε κατά την επίσκεψη του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, διοικητή του U.S. Central Command (CENTCOM), στη Δαμασκό στις 12 Σεπτεμβρίου.

Δήλωση του CENTCOM ανέφερε ότι ο Κούπερ και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τόμας Μπάρακ, συνάντησαν τον Σάραα και τον ευχαρίστησαν για τη συμβολή του στη μάχη κατά του ISIS, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην «πραγμάτωση της οράματος του Τραμπ για μια ευημερούσα Μέση Ανατολή και μια σταθερή Συρία σε ειρήνη με τον εαυτό της και τους γείτονές της». Η δήλωση δεν ανέφερε το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και μήνες για να επιτύχουν συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, δύο παραδοσιακών εχθρών. Ελπίζαν να ανακοινώσουν τη συμφωνία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, αλλά οι συνομιλίες ανατράπηκαν την τελευταία στιγμή.

Πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες ανέφερε στη Reuters ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στη Συρία να καταλήξει σε συμφωνία πριν το τέλος του έτους, πιθανώς πριν την επίσκεψη του Σάραα στις ΗΠΑ.