Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι η Ουάσινγκτον θα πιέσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπό την απειλή ότι αν το Κίεβο δεν υπογράψει, θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια πολύ χειρότερη συμφωνία στο μέλλον.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε πρεσβευτές χωρών του ΝΑΤΟ σε συνάντηση στο Κίεβο αργά την Παρασκευή, μετά τις συνομιλίες του με τον Ζελένσκι και αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο. «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό», τους είπε, σύμφωνα με άτομο που ήταν παρόν.

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν βαριά, με αρκετούς Ευρωπαίους πρεσβευτές να αμφισβητούν το περιεχόμενο της συμφωνίας και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία χωρίς να κρατούν ενήμερους τους συμμάχους.

«Ήταν μια εφιαλτική συνάντηση. Ήταν πάλι το επιχείρημα ‘δεν έχετε χαρτιά’», είπε η πηγή, αναφερόμενη στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι δεν είχε χαρτιά να παίξει, κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής συνάντησης στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ενστάσεις των Ευρωπαίων για τις παραχωρήσεις εδαφών και το «κούρεμα» του ουκρανικού στρατού στο σχέδιο Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο στο περιθώριο της G20, χαρακτήρισαν το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να αποκρούσει τις ρωσικές δυνάμεις από το 2022, ως «βάση που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία».

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και του Καναδά και της Ιαπωνίας τόνισαν ότι τους ανησυχούν οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε ενδεχόμενη επίθεση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν ότι «είμαστε ξεκάθαροι με την αρχή ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας με τη βία».

Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.

Στο ανακοινωθέν δηλώνουν ότι «καλωσορίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν ειρήνη στην Ουκρανία» και σημειώνουν ότι η αρχική εκδοχή του σχεδίου «περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιώδη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Προσθέτουν ότι θεωρούν το κείμενο «βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά» και εκφράζουν ετοιμότητα «να εμπλακούν» ώστε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία να είναι βιώσιμη.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οποιοδήποτε μέρος του σχεδίου αφορά την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκρισή τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η κοινή δήλωση, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο της G20, αναφέρει:

Το αρχικό προσχέδιο του 28 σημείων σχεδίου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά, ώστε να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Μας ανησυχούν επίσης οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.

Εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της σταθερής υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.»

Μακρόν: Το ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία χρειάζεται επανεξέταση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι ένα ειρηνευτικό σχέδιο που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αποτελεί καλή βάση για δουλειά, αλλά χρειάζεται επανεξέταση, με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που έχει προκύψει, το οποίο ενσωματώνει ιδέες αρκετά οικείες, είτε είχαν κοινοποιηθεί είτε όχι. Είναι καλό στο ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εγγυήσεων ασφαλείας», είπε στους δημοσιογράφους σε συνάντηση της G20 στη Νότια Αφρική.

«Αλλά είναι μια βάση εργασίας που πρέπει να επανεξεταστεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, επειδή αυτό το σχέδιο, πρώτον, δεν διαπραγματεύτηκε με τους Ευρωπαίους», είπε.

«Κι όμως, προβλέπει πολλά για τους Ευρωπαίους. Τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», πρόσθεσε.

«Το να γνωρίζουμε τι κάνει το ΝΑΤΟ εξαρτάται από τα μέλη του ΝΑΤΟ. Επομένως, υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν μπορούν απλώς να αποτελούν μια αμερικανική πρόταση· απαιτούν ευρύτερη διαβούλευση», τόνισε.

Στάρμερ: Η προσοχή της Ουκρανίας είναι στραμμένη στην πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη

Ο Κιρ Στάρμερ έθεσε το επίκεντρο των συζητήσεων για την Ουκρανία στη συνάντηση στη Γενεύη, όπου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις σχετικά με ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

«Νομίζω ότι τώρα η προσοχή είναι έντονα στραμμένη στη Γενεύη αύριο και στο αν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο το πρωί», είπε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε ότι αναμένει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις επόμενες ημέρες και ότι θα έχει συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «σε περίπου μία ώρα».

Μερτς: Ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη συναίνεση της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είχε καταστήσει σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή το βράδυ, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι πόλεμοι δεν μπορούν να τερματιστούν από μεγάλες δυνάμεις πάνω από τα κεφάλια των χωρών που πλήττονται», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη συναίνεση της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

«Αν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανώς καταρρεύσει, θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική συνολικά, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και γι’ αυτό είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 στη Γιοχάνεσμπουργκ.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, αλλά είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από ένα καλό αποτέλεσμα για όλους», πρόσθεσε.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι υπενθύμισε στον Τραμπ πώς η Ρωσία αντιμετώπισε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, μια συμφωνία του 1994 κατά την οποία το Κίεβο παρέδωσε τον πυρηνικό του οπλοστάσιο σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία.

«Γι’ αυτό τώρα πρέπει να δοθούν άλλες εγγυήσεις ασφαλείας, να γίνουν άλλες, πιο αξιόπιστες συμφωνίες», πρόσθεσε.

Την Κυριακή στην Γενεύη η συνάντηση των συμβούλων της Ε3 με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

Όλα αυτά ενώ αναμένεται η συνάντηση των συμβούλων εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Κόστα: Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία τη Δευτέρα

Σημειώνεται επίσης ότι τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.



The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace. We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.



We are… pic.twitter.com/2bXQDZZumO — António Costa (@eucopresident) November 22, 2025

Politico: Αντιδράσεις της ΕΕ στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία νέα πρόταση από την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το Politico, για μήνες, αξιωματούχοι της EE προσπαθούν — χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα — να βρουν τρόπο να χρησιμοποιήσουν περίπου 140 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά κρατικά κεφάλαια, κυρίως στο Βέλγιο, για να στηρίξουν την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου.

Διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε εξαιρετικά λεπτή φάση, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα νομικό κείμενο που θα επιτρέψει τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων ως δάνειο προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, το νέο σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει μια διαφορετική ιδέα για χρήση των ίδιων αυτών κεφαλαίων σε ανασυγκρότηση υπό αμερικανική ηγεσία, μόλις συμφωνηθεί η εκεχειρία. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ΗΠΑ θα λαμβάνουν το «50%» των κερδών από αυτή τη δραστηριότητα.

Πολλοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι της Ε.Ε. εξέφρασαν ανησυχία ότι οι προτάσεις του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα υπονομεύσουν τις πιθανότητες η πρόταση δανείου να εγκριθεί από τα 27 κράτη-μέλη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν να ολοκληρώσουν τη λεγόμενη συμφωνία «δανείου αποζημιώσεων» τον επόμενο μήνα.

Ένας πρώην Γάλλος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω της ευαισθησίας του θέματος, χαρακτήρισε την ιδέα Γουίτκοφ «σκάνδαλο».

«Οι Ευρωπαίοι εξαντλούνται προσπαθώντας να βρουν μια βιώσιμη λύση για να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια προς όφελος των Ουκρανών, και ο Τραμπ θέλει να επωφεληθεί από αυτά», είπε. «Αυτό το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί από όλους».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στις Βρυξέλλες αποδοκίμασε την ιδέα, σημειώνοντας ότι ό,τι κι αν επιθυμεί ο Τραμπ, δεν έχει τη δύναμη να ξεπαγώσει τα κεφάλαια που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Άλλος αξιωματούχος χρησιμοποίησε έντονη γλώσσα για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, ενώ ανώτερος Ευρωπαίος πολιτικός δήλωσε: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο».

Η χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων έχει αποδειχθεί ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα για τους συμμάχους της Ουκρανίας, λόγω πολλών νομικών, πολιτικών, ασφαλιστικών και οικονομικών παραμέτρων.

AFP: Αναλυτικά ολόκληρο το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ακολουθούν αναλυτικά τα 28 σημεία του σχεδίου, όπως τα παρουσιάζει το AFP και τα αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

1. Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Ουκρανίας.

2. Θα συναφθεί συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Όλες οι ασάφειες που παρέμειναν ανεπίλυτες τα τελευταία 30 χρόνια θα θεωρηθεί ότι διευθετήθηκαν.

3. Η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προκειμένου να λυθούν όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια και να δημιουργηθούν συνθήκες αποκλιμάκωσης.

5. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

6. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα περιοριστούν στις 600.000 μέλη.

7. Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ δέχεται να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, θα χάσει αυτές τις εγγυήσεις. Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια συντονισμένη και αποφασιστική στρατιωτική απάντηση, θα επανέλθουν όλες οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας και θα ακυρωθεί η αναγνώριση της κυριαρχίας της επί των νέων εδαφών, ενώ θα ανακληθούν και όλα τα άλλα οφέλη που αποκόμισε από αυτή τη συμφωνία.

Αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο εναντίον της Μόσχας ή της Αγίας Πετρούπολης χωρίς βάσιμο λόγο, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρηθούν άκυρες.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα επωφεληθεί από προτιμησιακή βραχυπρόθεσμη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσο αυτό το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

12. Ένα ισχυρό παγκόσμιο πακέτο μέτρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάπτυξης για την Ουκρανία, της ανασυγκρότησης των ουκρανικών υποδομών φυσικού αερίου, της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, της ανάπτυξης νέων υποδομών και της επανέναρξης της εξόρυξης ορυκτών και φυσικών πόρων, όλα συνοδευόμενα από ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, με προγραμματισμένες συζητήσεις για την άρση των κυρώσεων, την επανένταξή της στην G8 και τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

14. 100 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επενδυθούν σε σχέδια υπό τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% από τα κέρδη της πρωτοβουλίας.

Η Ευρώπη θα προσθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο ποσό επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που είναι παγωμένα στην Ευρώπη, θα αποδεσμευθούν και τα υπόλοιπα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε ένα ξεχωριστό αμερικανορωσικό όχημα επενδύσεων.

15. Θα δημιουργηθεί μια κοινή αμερικανορωσική ομάδα εργασίας αρμόδια για θέματα ασφαλείας προκειμένου να προωθήσει και να εγγυηθεί τον σεβασμό όλων των διατάξεων αυτής της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομικά την πολιτική της μη επίθεσης έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ των συμφωνιών περί μη διάδοσης και ελέγχου των πυρηνικών όπλων, περιλαμβανομένης της START I.

18. Η Ουκρανία αποδέχεται να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλων, με βάση τη Συμφωνία μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

19. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμούς Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) και η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει θα μοιράζεται εξίσου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

20. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και την κοινωνία με στόχο να προωθήσουν την κοινή κατανόηση και ανεκτικότητα.

21. Η Κριμαία, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν – και από τις ΗΠΑ-- ως ντε φάκτο ρωσικές επαρχίες. Στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια θα παγώσει η γραμμή επαφής, κάτι που σημαίνει ντε φάκτο αναγνώριση αυτής της γραμμής. Η Ρωσία θα παραιτηθεί από τα άλλα εδάφη που ελέγχει τώρα εκτός των πέντε αυτών επαρχιών. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή του Ντοντέτσκ που ελέγχουν τώρα, όπου στη συνέχεια θα δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον Δνείπερο για εμπορικούς σκοπούς και θα συναφθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για να διευθετήσει τα ζητήματα της ανταλλαγής κρατουμένων, της επιστροφής σορών, ομήρων και αμάχων που κρατούνται, ενώ θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

25. Η Ουκρανία θα οργανώσει εκλογές σε διάστημα 100 ημερών.

26. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις ενέργειές τους στη διάρκεια του πολέμου και θα δεσμευθούν να μην προβάλουν καμία αξίωση ούτε να υποβάλουν καμία προσφυγή στο μέλλον.

27. Η συμφωνία αυτή είναι νομικά δεσμευτική. Την εφαρμογή της θα ελέγχει και θα εγγυάται το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας θα επιβάλλονται κυρώσεις.

28. Μόλις όλα τα μέρη αποδεχθούν το παρόν μνημόνιο, θα τεθεί σε ισχύ εκεχειρία αμέσως μετά την αποχώρηση των δύο πλευρών προς τις συμφωνημένες περιοχές ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας.