Οι ΗΠΑ συγκροτούν την πρώτη μοίρα drones μίας κατεύθυνσης στη Μέση Ανατολή — χρησιμοποιώντας τεχνολογία αντιγραμμένη από ιρανικά Shahed.

Σύμφωνα με το CNN, έχοντας δεχθεί συνεχείς επιθέσεις με drones από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του τα τελευταία δύο χρόνια, ο αμερικανικός στρατός απαντά με τη συγκρότηση της πρώτης του μοίρας μη επανδρωμένων επιθετικών συστημάτων μίας κατεύθυνσης στη Μέση Ανατολή — και μάλιστα με drones που βασίζονται απευθείας στον σχεδιασμό και την τεχνολογία του Ιράν.

Η νέα μοίρα υπάγεται σε μια ομάδα που δημιουργήθηκε πριν από λίγους μήνες από τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), την Task Force Scorpion Strike, και θα χρησιμοποιεί τα drones LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System).

Τα LUCAS αναπτύχθηκαν αφού Αμερικανοί τεχνικοί αποσυναρμολόγησαν τεχνολογικά ένα ιρανικό drone τύπου Shahed που είχε περιέλθει στην κατοχή των ΗΠΑ πριν από μερικά χρόνια, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας.

Τα Shahed χρησιμοποιούνται επίσης από τη Ρωσία στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

«Τα drones LUCAS που αναπτύσσονται από τη CENTCOM έχουν μεγάλο βεληνεκές και είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν αυτόνομα», ανέφερε η ανακοίνωση της Διοίκησης.

«Μπορούν να εκτοξευθούν με διάφορους μηχανισμούς, όπως καταπέλτες, απογείωση με βοήθεια πυραυλοκινητήρα, καθώς και κινητά χερσαία ή οχηματικά συστήματα.»

Δεν έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς θα εδρεύει η νέα μοίρα. Ο αμερικανικός στρατός κινείται πυρετωδώς τους τελευταίους μήνες για την αναβάθμιση των δικών του δυνατοτήτων στα drones, καθώς τα μη επανδρωμένα συστήματα κυριαρχούν πλέον στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε στο CNN ότι η μέχρι τώρα έμφαση των ΗΠΑ σε μεγαλύτερα και ακριβότερα συστήματα ακριβείας «έβαλε τις δυνάμεις μας σε μειονεκτική θέση» έναντι φθηνών συστημάτων όπως τα ιρανικά drones.

«Τώρα αλλάζουμε το παιχνίδι», είπε.

Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε πόσα drones διαθέτει η νέα μοίρα, λέγοντας μόνο ότι είναι «πολλά» και ότι περισσότερα βρίσκονται καθ’ οδόν. Το κόστος τους είναι περίπου 35.000 δολάρια ανά μονάδα, σημαντικά χαμηλότερο από άλλα αμερικανικά οπλικά συστήματα.