Εμπορικός πόλεμος

Οι ΗΠΑ παραχώρησαν την Τετάρτη παράταση ενός έτους στις εξαιρέσεις δασμών για ορισμένα κινεζικά βιομηχανικά και ιατρικά εισαγόμενα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την κατασκευή προϊόντων ηλιακής ενέργειας, στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που συμφωνήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τους δασμούς «Section 301» κατά την πρώτη θητεία του λόγω των πρακτικών της Κίνας στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι εξαιρέσεις, οι οποίες είχαν παραταθεί σταδιακά για περισσότερο από ένα χρόνο, επρόκειτο να λήξουν στις 29 Νοεμβρίου.

«Η παράταση των εξαιρέσεων ακολουθεί την ιστορική εμπορική και οικονομική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζίνπινγκ, η οποία ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο την 1η Νοεμβρίου 2025», ανέφερε σε δήλωσή του το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ.

Οι κινήσεις αυτές καλύπτουν 14 κατηγορίες προϊόντων που σχετίζονται με εξοπλισμό για την κατασκευή ηλιακών προϊόντων και 164 για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και ιατρικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών κινητήρων, εξοπλισμού παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, εξαρτημάτων αντλιών, αεροσυμπιεστών αυτοκινήτων και πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων.