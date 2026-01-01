Οι ΗΠΑ μείωσαν σημαντικά τους δασμούς για τα ζυμαρικά από την Ιταλία

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν σημαντικά τους προτεινόμενους δασμούς σε αρκετούς παραγωγούς ζυμαρικών της ευρωπαϊκής χώρας, μετά από επανεκτίμηση των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι 13 ιταλικές εταιρείες ζυμαρικών θα επιβαρύνονται με επιπλέον δασμό 92% - επιπλέον του κανονικού συντελεστή 15% που ισχύει για τις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ - από τον Ιανουάριο του 2026, κατηγορώντας δύο συγκεκριμένους παραγωγούς, τη La Molisana και τη Garofalo, ότι πωλούν ζυμαρικά σε αθέμιτα χαμηλές τιμές.

Ωστόσο, μετά από επανεξέταση, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ μείωσε τον δασμό για τη La Molisana στο 2,26%, ενώ ο συντελεστής για τη Garofalo ορίστηκε στο 13,98%, σύμφωνα με δήλωση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι υπόλοιποι 11 παραγωγοί, οι οποίοι δεν εξετάστηκαν ξεχωριστά κατά την επανεξέταση, θα επιβαρύνονται με δασμό 9,09%.

«Ο επανυπολογισμός των δασμών είναι ένα σημάδι ότι οι αμερικανικές αρχές αναγνωρίζουν την εποικοδομητική προθυμία των εταιρειών μας να συνεργαστούν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόσθεσε ότι τα πλήρη συμπεράσματα της αμερικανικής επανεξέτασης θα δημοσιευθούν στις 11 Μαρτίου, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στις εταιρείες που επηρεάζονται τις επόμενες εβδομάδες.

Οι απειλούμενοι δασμοί στα ζυμαρικά είχαν προκαλέσει αμηχανία στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ήλπιζε ότι οι στενές σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προστάτευαν τις ιταλικές εταιρείες από τυχόν πρόσθετους δασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT, οι συνολικές εξαγωγές ζυμαρικών της Ιταλίας ανήλθαν σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Η αμερικανική αγορά είχε αξία σχεδόν 800 εκατομμυρίων δολαρίων για τις ιταλικές εταιρείες.