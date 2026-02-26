Οι ΗΠΑ καθυστερούν την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Lukoil για να πιέσουν τη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβράδυναν την πώληση των διεθνών περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil για να ασκήσουν πιέσεις στη Ρωσία στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις για το θέμα.

Σήμερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) θα παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου έως την 1η Απριλίου για τις συμφωνίες που θα γίνουν, σύμφωνα με ένα έγγραφο του OFAC που είδε το Reuters.

Οι αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο στις συνομιλίες στη Γενεύη, το Άμπου Ντάμπι και το Μαϊάμι τις τελευταίες εβδομάδες για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Αυτές οι συζητήσεις περιελάμβαναν τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου της Ρωσίας, την κρατική Rosneft, καθώς και στον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό Lukoil, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι ενήμερες για τις συναντήσεις.

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας προγραμματίζεται για τον Μάρτιο.

Το OFAC έχει ήδη παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία τρεις φορές για τους δυνητικούς αγοραστές, για να διαπραγματευθούν με την Lukoil για τα περιουσιακά της στοιχεία που αξιολογούνται στο ποσό των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε δύο ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες τον Οκτώβριο.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία για να «διευκολύνει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με την Lukoil και να καταλήξει σε μια συμφωνία που να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ να στερήσει από τη Ρωσία τα έσοδα που χρειάζεται για να στηρίξει την πολεμική της μηχανή και να επιτύχει ειρήνη».

Οποιαδήποτε συμφωνία, απαιτεί από την Lukoil να μην λάβει καμία προκαταβολή και όλα τα έσοδα από την πώληση να κατατεθούν σε λογαριασμό όπου τα κεφάλαια είναι παγωμένα και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μια πώληση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με ξεχωριστή πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι κυρώσεις προκάλεσαν αναγκαστικά την πώληση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της Lukoil, το οποίο περιλαμβάνει πετρελαιοπηγές, διυλιστήρια και βενζινάδικα από το Ιράκ έως τη Φινλανδία. Η πώληση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων από δώδεκα πλειοδοτών, από την αμερικανική πετρελαϊκή ExxonMobil μέχρι τον πρώην ιδιοκτήτη του ιστότοπου Pornhub.

Το OFAC χειριζόταν την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Lukoil, αλλά η διαδικασία κλιμακώθηκε πρόσφατα ώστε να συμπεριλάβει ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ να εμπλέκεται πιο άμεσα, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησαν σε αιτήματα να σχολιάσουν τη σχέση της παράτασης της προθεσμίας με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Lukoil δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι μυστικές του υπηρεσίες τον ενημέρωσαν για το ότι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Κιρίλ Ντμίτριεφ πρότεινε μια οικονομία συμφωνία στην κυβέρνηση Τραμπ ύφους 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil τα οποία μπορούν να περιπλέξουν περαιτέρω την πώληση, σύμφωνα με ένα πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Αρκετές εταιρείες έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Lukoil, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής Carlyle Group, της Midad Energy της Σαουδικής Αραβίας και του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Todd Boehly σε συνεργασία με την επενδυτική τράπεζα Xtellus Partners και το ταμείο των ΗΑΕ Alliance Investment Partners.

Μια συνεργασία μεταξύ της Chevron και της Quantum Capital Group με έδρα το Τέξας βρίσκεται επίσης σε ενεργές συνομιλίες για το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί με την Lukoil.