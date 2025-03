Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει τη Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα, κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία, έκαναν σήμερα γνωστό διπλωμάτες.

