Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σχέδια για την κατασκευή μιας μεγάλης στρατιωτικής βάσης κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τη Γάζα, σύμφωνα με ερευνητικό ρεπορτάζ του Shomrim την Τρίτη.

Ο πιθανός χώρος θα μπορούσε να φιλοξενήσει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και να εξυπηρετήσει μελλοντικές διεθνείς προσπάθειες σταθεροποίησης, αναφέρει η Jerusalem Post.

Πηγές από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι είτε δεν γνωρίζουν, είτε έχουν ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα ιδέα μιας μεγάλης αμερικανικής βάσης στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα, η οποία θα μπορούσε να στεγάσει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες.

Ενίσχυση του άμεσου ελέγχου των ΗΠΑ στη Γάζα

Σύμφωνα με τις αναφορές, μέρος του σκοπού της βάσης θα ήταν να ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να ελέγχουν άμεσα τις εξελίξεις στο έδαφος.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν είναι εξοικειωμένος με την ιδέα υποδηλώνει ότι αυτή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί ή να πρόκειται για ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα χρειαστεί χρόνο για να υλοποιηθεί.

Εναλλακτικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται ήδη να έχει συμφωνήσει σε μια τέτοια αλλαγή χωρίς να ενημερώσει τους IDF.

Το Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC) στις ΗΠΑ

Στα τέλη Οκτωβρίου, το νέο Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού των ΗΠΑ (CMCC) άρχισε να λειτουργεί στο Κιριάτ Γκατ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο γραφείο αναμένεται να στεγάσει μόνο μερικές εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες και συμμάχους αξιωματούχους, έχοντας περισσότερο συντονιστικό παρά επιχειρησιακό ρόλο στο πεδίο.

Αξιωματούχοι της US CENTCOM περιέγραψαν το CMCC κοντά στο Κιριάτ Γκατ ως κέντρο συντονισμού διεθνών, ανθρωπιστικών και στρατιωτικών καναλιών που συνδέονται με τη Γάζα, σημειώνοντας ότι άρχισε να λειτουργεί στα τέλη Οκτωβρίου και στοχεύει στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων μεταξύ των εταίρων.

Κατά την επίσκεψή του στον χώρο, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας «θα επιτευχθούν», ενώ τον συνόδευσαν ανώτατοι αξιωματικοί του IDF κατά την ξενάγησή του στις εγκαταστάσεις.

Το CMCC αποτέλεσε επίσης αντικείμενο πρόσφατων διαβουλεύσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Τελ Αβίβ μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του IDF και του αρχηγού του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, με επίκεντρο τα επόμενα βήματα για τη σταθεροποίηση της Γάζας.