Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν ένα κακόβουλο email από Ρεπουμπλικάνο βουλευτή που περιείχε κακόβουλο λογισμικό, το οποίο, όπως φαίνεται, στόχευε να δώσει στην Κίνα πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με το Πεκίνο, ανέφερε την Κυριακή η Wall Street Journal.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, το κακόβουλο λογισμικό στο email που υποτίθεται ότι εστάλη από τον βουλευτή Τζον Μουλένααρ τον Ιούλιο σε ομάδες εμπορίου των ΗΠΑ, δικηγορικά γραφεία και κυβερνητικούς φορείς εντοπίστηκε από αναλυτές κυβερνοασφάλειας σε μια ομάδα χάκερ – APT41 – η οποία πιστεύεται ότι εργάζεται για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, ανέφερε η WSJ.

Ο Μουλένααρ, έντονος επικριτής του Πεκίνου, είναι πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που επικεντρώνεται στον στρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το email ήταν η τελευταία υποτιθέμενη επιχείρηση hacking συνδεδεμένη με το Πεκίνο, που στόχευε να δώσει στην Κίνα πληροφορίες για τις συστάσεις προς τον Λευκό Οίκο σχετικά με τις αμφιλεγόμενες εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα, ανέφερε η Journal, επικαλούμενη άτομα εξοικειωμένα με το θέμα.

Η πρώτη αποστολή του email, σύμφωνα με την Journal, έγινε λίγο πριν από τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας στη Σουηδία, που οδήγησαν σε παράταση της εκεχειρίας για τους δασμούς μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, όταν ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσαν να συναντηθούν σε μια ασιατική οικονομική σύνοδο.

«Οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες», ανέφερε το email, ζητώντας από τους παραλήπτες να εξετάσουν το προτεινόμενο νομοσχέδιο που επισυναπτόταν.

Το άνοιγμα του προσχεδίου νομοσχεδίου θα είχε επιτρέψει στο κακόβουλο λογισμικό να δώσει στους χάκερ εκτενή πρόσβαση στις στοχευόμενες ομάδες, ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν οι επιθέσεις είχαν επιτυχία.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι το FBI και η Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ ερευνούν το email.

Σε δήλωση προς την Journal, ο Μουλένααρ χαρακτήρισε την επίθεση ως ένα ακόμα παράδειγμα κινεζικών κυβερνοεπιχειρήσεων που στοχεύουν στην κλοπή της στρατηγικής των ΗΠΑ. «Δεν θα εκφοβιστούμε», είπε.