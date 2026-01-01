Οι ΗΠΑ έπληξαν ακόμη δυο σκάφη που «εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών» - Άλλοι πέντε νεκροί

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι σε σειρά νέων πληγμάτων που διεξήγαγαν τις τελευταίες 48 ώρες εναντίον αυτών που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ως πλεούμενα διακινητών ναρκωτικών είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διεξάγει από τον Σεπτέμβριο στρατιωτική εκστρατεία στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό Ωκεανό στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, έχοντας στο στόχαστρο ειδικά την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Εξαπολύθηκαν πλήγματα εναντίον άλλων δυο πλεούμενων χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») «Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη αυτά κινούνταν σε θαλάσσιες οδούς μέσω των οποίων διακινούνται ναρκωτικά και ότι εμπλέκονταν στη διακίνηση», πρόσθεσε.

«Συνολικά, σκοτώθηκαν πέντε ναρκωτρομοκράτες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών», πρόσθεσε η SOUTHCOM, τρεις στο πρώτο σκάφος και δυο στο δεύτερο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ από νωρίτερα φέτος χαρακτηρίζει τους διακινητές ναρκωτικών τρομοκράτες.

Νωρίτερα χθες, η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε πλήγματα εναντίον τριών ταχύπλοων που κινούνταν έχοντας σχηματίσει νηοπομπή, εξηγώντας ότι εξαπολύθηκαν προχθές Τρίτη. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι στο πρώτο πλήγμα εναντίον προπορευόμενου ταχύπλοου, ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους, ανέφερε η SOUTHCOM.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

Η πηγή αυτή δεν ξεκαθάρισε αν οι επιδρομές που κατέστρεψαν τα πέντε σκάφη έγιναν στον Ειρηνικό ή στην Καραϊβική.

Με τα νέα πλήγματα των τελευταίων 48 ωρών, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης έφθασε τους τουλάχιστον 115, πάντα σύμφωνα με τους αριθμούς του αμερικανικού στρατού.

Η SOUTHCOM ανέφερε ότι ειδοποίησε την αμερικανική ακτοφυλακή για να διεξαχθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχθές Τρίτη -- ουδέποτε είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφότου άρχισαν οι επιδρομές, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ολοένα μεγαλύτερη στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον ομόλογο του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο διαψεύδει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αυτό που επιδιώκουν είναι αλλαγή καθεστώτος για να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής -- τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φέρονταν να φορτώνονταν πλεούμενα που ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα· πιθανόν επρόκειτο για το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της χώρας αφότου άρχισε η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία.

Η νομιμότητα αυτής της τελευταίας αμφισβητείται από ειδικούς και αντιπολιτευόμενους στις ΗΠΑ.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε πρόσφατα τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, βλέποντας «ισχυρές ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».