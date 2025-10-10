Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε κινεζικο διυλιστήριο για αγορές ιρανικού πετρελαίου

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε περίπου 100 άτομα, οντότητες και πλοία – ανάμεσά τους κι ένα κινεζικό ανεξάρτητο διυλιστήριο και τερματικό σταθμό – που συνέβαλαν στο εμπόριο πετρελαίου και πετροχημικών του Ιράν, ανακοίνωσε την Πέμπτη η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Shandong Jincheng Petrochemical Group, την οποία περιέγραψε ως ανεξάρτητο διυλιστήριο τύπου «teapot» στην επαρχία Σαντόνγκ, που έχει αγοράσει εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου από το 2023.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στην κινεζική Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, η οποία διαχειρίζεται τερματικό σταθμό στο λιμάνι Λανσάν. Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι ο σταθμός έχει δεχθεί περισσότερα από δώδεκα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν, τα οποία παρακάμπτουν τις κυρώσεις.

Μεταξύ των δεξαμενόπλοιων ήταν τα Kongm, Big Mag και Voy, τα οποία – σύμφωνα με το υπουργείο – μετέφεραν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου προς το Ριζάο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι τα δίκτυα πετρελαίου του Ιράν βοηθούν την Τεχεράνη να χρηματοδοτεί το πυρηνικό και πυραυλικό της πρόγραμμα, καθώς και να στηρίζει ένοπλους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικό χαρακτήρα.

Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν την ίδια ώρα που Ισραήλ και Χαμάς υπέγραψαν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων στη Γάζα, η οποία – εφόσον εφαρμοστεί πλήρως – θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά από κάθε προηγούμενη προσπάθεια για τερματισμό του πολέμου που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή, εμπλέκοντας χώρες όπως το Ιράν, η Υεμένη και ο Λίβανος.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι πρόκειται για τον τέταρτο γύρο κυρώσεων που στοχοποιεί διυλιστήρια με έδρα την Κίνα τα οποία συνεχίζουν να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

«Το υπουργείο Οικονομικών υπονομεύει τη ροή μετρητών του Ιράν, αποσυναρμολογώντας βασικά στοιχεία της μηχανής εξαγωγών ενέργειας του Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ενημέρωσε την κυβέρνηση πως υποστηρίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ομήρων Ισραήλ–Χαμάς, και ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Τεχεράνη.

«Θα θέλαμε να δούμε να ξαναχτίζουν τη χώρα τους, αλλά δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αναχωρήσει σύντομα για τη Μέση Ανατολή.

Παρά τις αμερικανικές κυρώσεις, το Ιράν συνεχίζει να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου.

Η οργάνωση United Against a Nuclear Iran (UANI), που παρακολουθεί τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας, ανέφερε ότι οι εξαγωγές του Σεπτεμβρίου έφτασαν σε νέο υψηλό για το έτος, περίπου 63,2 εκατομμύρια βαρέλια, αξίας περίπου 4,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αύξηση αυτή, πρόσθεσε, πιθανόν οφείλεται στη συσσώρευση αποθεμάτων ενόψει της επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης την πρώτη κινεζική εταιρεία διαχείρισης τερματικού, την Jiangyin Foreversun Chemical Logistics, για τη λήψη πετροχημικών προϊόντων ιρανικής προέλευσης.

Η Κίνα αντέδρασε έντονα, με τον εκπρόσωπο της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, Λιου Πενγκγιού, να δηλώνει ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται σταθερά στην κατάχρηση παράνομων μονομερών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταματήσουν να παρεμβαίνουν και να υπονομεύουν τη φυσιολογική οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ιράν», είπε ο Λιου σε απάντησή του μέσω email στο Reuters.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών».

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.