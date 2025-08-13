Οι ΗΠΑ απορρίπτουν το σχέδιο του ΟΗΕ για μηδενικές εκπομπές στη ναυτιλία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την Τρίτη την πρόταση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework), που αποσκοπεί στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία, και προειδοποίησαν για δράση κατά των χωρών που το υποστηρίζουν, αναφέρει το Reuters.

Η ανακοίνωση έγινε σε κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, Ενέργειας Κρις Ράιτ και Μεταφορών Σον Ντάφι, ενόψει της ψηφοφορίας του Οκτωβρίου στον οργανισμό ναυτιλίας του ΟΗΕ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την πρόταση του IMO και δεν θα ανεχθεί καμία ενέργεια που αυξάνει το κόστος για τους πολίτες μας, τους παρόχους ενέργειας, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πελάτες τους ή τους τουρίστες», ανέφερε η δήλωση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι ΗΠΑ θα ζητήσουν υποστήριξη κατά του σχεδίου και δεν θα διστάσουν να αντιδράσουν εάν υιοθετηθεί.

Τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ είχαν εγκρίνει το πλαίσιο μηδενικών εκπομπών τον Απρίλιο, μετά από ψηφοφορία που απαιτούσε απλή πλειοψηφία. Συνολικά, 63 χώρες – μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Βραζιλία και κράτη της ΕΕ – ψήφισαν υπέρ, ενώ μόλις 16 καταψήφισαν.

Τον Οκτώβριο, η ψηφοφορία θα απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων από τα 108 κράτη-μέλη που έχουν επικυρώσει τη βασική νομοθεσία για τη μείωση της ρύπανσης από τη ναυτιλία. Ο ΙΜΟ καταφεύγει σε ψηφοφορία μόνο όταν δεν υπάρχει συναίνεση επί ενός κανονισμού.

Τα πλοία ωκεάνιων μεταφορών διακινούν περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου και ευθύνονται για σχεδόν το 3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και επενδυτές να λάβει πιο αποφασιστικά μέτρα για το κλίμα, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης εισφοράς άνθρακα.

Πολλές μεγάλες εταιρείες ναυτιλίας έχουν ήδη δεσμευθεί να επιτύχουν μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050. Αρκετές βιομηχανικές ενώσεις που τις εκπροσωπούν στηρίζουν τη νομοθεσία, ενώ τα μέλη τους ζητούν κίνητρα –όπως η επιβολή τελών στα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα– για να αντισταθμιστεί το υψηλότερο κόστος των «πράσινων» καυσίμων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επίσης ότι αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, η οποία θέτει ως στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Οι ΗΠΑ συμμετέχουν αυτήν την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με τον ΟΗΕ για την επίτευξη παγκόσμιας συνθήκης που θα μειώνει τη ρύπανση στα πλαστικά. Ωστόσο, σε υπόμνημα έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα στηρίξουν συμφωνία που θα επιβάλλει όρια στην πλαστική ρύπανση και θα απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών.