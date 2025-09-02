Οι ΗΠΑ απέστειλαν σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να αποφύγουν «δημιουργικές» λογιστικές προσεγγίσεις για την επίτευξη του νέου στόχου αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της πρότασης να λογιστεί η υπό κατασκευή γέφυρα Σικελίας–ηπειρωτικής χώρας ως στρατιωτική δαπάνη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ιταλία, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας, δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ικανοποιώντας το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της Χάγης τον Ιούνιο. Η δέσμευση αυτή εγείρει ερωτήματα για την ικανότητα μιας υπερχρεωμένης και στάσιμης οικονομίας να ανταποκριθεί, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για το αν το έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ που θα συνδέσει τη Σικελία με την ιταλική χερσόνησο μπορεί να καταγραφεί ως αμυντική δαπάνη.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, τόνισε στο Bled Strategic Forum ότι ο στόχος του 5% πρέπει να αφορά αποκλειστικά αμυντικές δαπάνες και να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για γέφυρες ή σχολεία χωρίς στρατιωτική αξία. Ειδικά για τη γέφυρα πάνω από το Στενό της Μεσσήνης, ο Γουίτακερ παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση, επισημαίνοντας τη βελτιωμένη εποπτεία του ΝΑΤΟ σε σχέση με το 2014.

Ιταλοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο η γέφυρα να χαρακτηριστεί στρατιωτικό περιουσιακό στοιχείο, καθώς η Σικελία φιλοξενεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις, με τη γέφυρα να θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την εθνική και διεθνή ασφάλεια. Ωστόσο, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, και η ιδέα συζητείται σε υπουργικό επίπεδο.

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, άφησε ανοιχτή την επιλογή η γέφυρα να έχει διπλή χρήση, συμπεριλαμβανομένων και λόγων ασφάλειας. Οι ΗΠΑ ζητούν αποδείξεις ότι οι σύμμαχοι επενδύουν σε στρατιωτικά μέσα, όπως τάγματα, πυροβολικό και άρματα μάχης, και όχι σε έργα υποδομής με περιορισμένη στρατιωτική αξία.

Η πρόοδος στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη δεν θεωρείται αρκετά γρήγορη, σύμφωνα με τον Γουίτακερ, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή για να διαβεβαιώσει τους συμμάχους ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ.