Οι ΗΠΑ ανοίγουν το δρόμο για πώληση των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil

Η κυβέρνηση Τραμπ την Παρασκευή έδωσε έγκριση σε ενδεχόμενους αγοραστές να συνομιλήσουν με τη ρωσική Lukoil για την αγορά των ξένων περιουσιακών της στοιχείων και επέτρεψε επιχειρηματικές συναλλαγές με το διυλιστήριο της Lukoil στο Μπουργκάς, αφού η Βουλγαρία προχώρησε στην κατάσχεση του εργοστασίου.

Τον προηγούμενο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Lukoil και τη Rosneft, για τη συνεισφορά τους στη χρηματοδότηση του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Lukoil αντιμετωπίζει αυξανόμενες διαταράξεις στα ξένα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή ένα σύνολο αδειών, μία εκ των οποίων εξουσιοδοτεί τις εταιρείες να συνομιλούν με τη Lukoil μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου σχετικά με την αγορά των ξένων περιουσιακών της στοιχείων.

Οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν συναλλαγές μόνο αν τα στοιχεία αποσυνδεθούν από τη Lukoil

Οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν μια συναλλαγή που αφορά την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μόνο αν αποσυνδεθούν πλήρως από τη Lukoil και αν τα έσοδα από την πώληση κατατεθούν σε έναν λογαριασμό escrow στον οποίο η Lukoil δεν θα έχει πρόσβαση όσο εξακολουθεί να υπόκειται σε κυρώσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών επέτρεψε επίσης συναλλαγές μέχρι τις 29 Απριλίου 2026 που αφορούν οντότητες της Lukoil στη Βουλγαρία.

Το υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας δήλωσε ότι η κίνηση των ΗΠΑ «είναι άμεσο αποτέλεσμα των εντατικών ενεργειών, διαπραγματεύσεων και διπλωματικών συνομιλιών που διεξάγουμε από την πρώτη μέρα, για να εξασφαλίσουμε σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ασφάλεια για τους Βούλγαρους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Το Βρετανικό Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων (Office of Financial Sanctions Implementation) έχει επίσης εκδώσει άδειες για την Lukoil Bulgaria EOOD και την Lukoil Neftochim Burgas AD, η οποία διαχειρίζεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας στο Μπουργκάς.

«Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια των εταίρων και συμμάχων μας χωρίς να ωφελούν την ρωσική κυβέρνηση», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών.

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε επίσης άδεια για συναλλαγές με το Caspian Pipeline Consortium και τα έργα Tengizchevroil, ακόμη κι αν περιλαμβάνουν τις εταιρείες πετρελαίου υπό κυρώσεις.

Το CPC είναι ένας αγωγός που μεταφέρει πάνω από 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αργού πετρελαίου, ή το 1,5% της παγκόσμιας παραγωγής, από τα πεδία του Καζακστάν που αναπτύχθηκαν από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές μεγάλες εταιρείες Chevron, Exxon Mobil, Eni, Shell, TotalEnergies και Lukoil. Διασχίζει ρωσικό έδαφος και μπορεί να κλείσει πλήρως από τη Μόσχα, εάν αποφασίσει να αντιδράσει στις δυτικές κυρώσεις.

Ενδιαφέρον αγοράς για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil

Η Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle εξετάζει επιλογές για την αγορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση. Η Carlyle σκόπευε να υποβάλει αίτηση για άδεια των ΗΠΑ που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα στοιχεία πριν ξεκινήσει η δέουσα επιμέλεια, όπως είχε δηλώσει μία από τις πηγές.

Αναλυτές ανέφεραν ότι η Carlyle ήταν καλύτερα τοποθετημένη για να λάβει έγκριση από τις ΗΠΑ για την αγορά των στοιχείων, σε σύγκριση με τον ελβετικό έμπορο εμπορευμάτων Gunvor, ο οποίος είχε αποχωρήσει προηγουμένως από συμφωνία με τη Lukoil μετά την κριτική του Υπουργείου Οικονομικών, που χαρακτήρισε την εταιρεία «μαριονέτα του Κρεμλίνου» σε ανάρτηση στα social media. Η Gunvor διαφώνησε έντονα με αυτή την περιγραφή.

Άλλες εταιρείες παγκοσμίως εξετάζουν επίσης προσφορές για τμήματα της αυτοκρατορίας της Lukoil, σύμφωνα με την Reuters. Αυτές περιλαμβάνουν την κρατική εταιρεία του Καζακστάν KazMunayGas και τον ευρωπαϊκό πετρελαϊκό κολοσσό Shell, σύμφωνα με πηγές.

Η Lukoil διαθέτει τρία διυλιστήρια στην Ευρώπη, καθώς και συμμετοχές σε πεδία πετρελαίου στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Ιράκ, το Μεξικό, τη Γκάνα, την Αίγυπτο και τη Νιγηρία. Διαθέτει επίσης εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil εκτιμάται ότι αξίζουν περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει των καταθέσεων του 2024.

Ο Τζέρεμι Πάνερ, εταίρος στη νομική εταιρεία Hughes and Hubbard και πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι η άδεια που επιτρέπει διαπραγματεύσεις με τη Lukoil επιτρέπει στις εταιρείες να συνάπτουν δεσμευτικά μνημόνια κατανόησης και άλλες συμφωνίες, αλλά η πραγματική απόκτηση των στοιχείων πρέπει να εγκριθεί ξεχωριστά από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω συγκεκριμένης άδειας.