Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε απόψε την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, βασικός στόχος της οποίας είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συγκρότηση μιας επιτροπής Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

«Οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου. Εάν δεν το κάνει, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», έγραψε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Ο Γουίτκοφ υπενθύμισε ότι η δεύτερη φάση, πέραν της συγκρότησης μεταβατικής κυβέρνησης, προβλέπει την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το 15μελές παλαιστινιακό όργανο που ιδρύθηκε την Τετάρτη θα ηγείται ο Αλί Σαάθ, πρώην αναπληρωτής υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής που υποστηρίζεται από τη Δύση και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών, σύμφωνα με κοινή δήλωση των μεσολαβητών Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας.

Άλλα μέλη που επιλέχθηκαν από τον Νικολάι Μλάντενοφ, τον πρώην απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αναμένεται να εκπροσωπήσει το Συμβούλιο Ειρήνης επί τόπου, περιλαμβάνουν άτομα από τον ιδιωτικό τομέα και ΜΚΟ, σύμφωνα με μια λίστα ονομάτων που έλαβε το Reuters.

Στη Δυτική Όχθη, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την προσπάθεια του Τραμπ να προχωρήσει με το σταδιακό σχέδιο για τη Γάζα, σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X από τον Παλαιστίνιο Αντιπρόεδρο Χουσεΐν Αλ-Σέιχ και εξέφρασε την υποστήριξή της προς την επιτροπή.

Ο Σέιχ δήλωσε ότι οι θεσμοί στη Γάζα πρέπει να συνδεθούν με εκείνους που διαχειρίζεται η Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη.