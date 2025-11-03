Οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν εγκαταλελειμμένη ναυτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο κοντά στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης σε εγκαταλελειμμένη στρατιωτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο, σε μια κίνηση που εγείρει εικασίες για πιθανές μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο βασίζεται σε πρόσφατες δορυφορικές εικόνες.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS, κατά την οποία επεσήμανε ότι πιστεύει πως «οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο είναι μετρημένες».

Σύμφωνα με το Reuters, οι εργασίες ανακατασκευής επικεντρώνονται στην πρώην ναυτική βάση Roosevelt Roads, η οποία είχε κλείσει πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Οι εικόνες από τους δορυφόρους δείχνουν εργασίες καθαρισμού και ανακαίνισης στους διαδρόμους που οδηγούν στον κύριο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της εγκατάστασης.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τις υποδομές πολιτικών αεροδρομίων τόσο στο Πουέρτο Ρίκο όσο και στο νησί Σαιντ Κρουά, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Τα συγκεκριμένα εδάφη απέχουν περίπου 800 χιλιόμετρα από τα βόρεια παράλια της Βενεζουέλας, γεγονός που προσδίδει στρατηγική σημασία στις κινήσεις αυτές.

Η Ουάσινγκτον έχει επικρίνει το Καράκας για τη διαχείριση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα καταπολέμησής του. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Miami Herald είχε αναφέρει, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει αποφασίσει στρατιωτικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εντός της Βενεζουέλας, οι οποίες θα μπορούσαν να εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για στρατιωτική επέμβαση στη χώρα αυτή, μιλώντας σε δημοσιογράφους.