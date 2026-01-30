Οι ΗΠΑ αλλάζουν την ηγεσία του κέντρου συντονισμού για τη Γάζα (CMCC)

Οι επικεφαλής --Αμερικανοί στρατιωτικοί και πολιτικά πρόσωπα-- της αποστολής-ναυαρχίδα της Ουάσινγκτον για τη Γάζα αποχωρούν και οι αντικαταστάτες τους δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστοί, δήλωσαν διπλωμάτες, καθώς ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν την παρουσία τους στην πρωτοβουλία αυτή που στόχο έχει να διαμορφώσει τη μεταπολεμική Γάζα.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής στο πολιτικοστρατιωτικό κέντρο συντονισμού (CMCC), ένας αντιστράτηγος, αναμένεται να αντικατασταθεί από Αμερικανό διοικητή χαμηλότερης βαθμίδας, ενώ ο ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος επέστρεψε στη θέση του ως Αμερικανού πρεσβευτή στην Υεμένη.

Το CMCC συστήθηκε τον Οκτώβριο κατά την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο να εποπτεύσει την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, να διευκολύνει την είσοδο της βοήθειας και να διαμορφώσει την πολιτική στη Γάζα.

Η αναδιαμόρφωση της διοίκησης του CMCC γίνεται την ώρα που Δυτικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες λένε πως εντείνεται η αβεβαιότητα για τον μελλοντικό ρόλο του σώματος αυτού, ενώ ο Τραμπ προωθεί την επόμενη φάση του σχεδίου του, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» με ξένους απεσταλμένους για την εποπτεία της πολιτικής στη Γάζα.

Ο αντιστράτηγος Πάτρικ Φρανκ, ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ήταν επικεφαλής του CMCC στο νότιο Ισραήλ από τότε που συστήθηκε αυτό το συντονιστικό κέντρο. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι προάγεται σε υπαρχηγό της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.

Τέσσερις διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι αναμένεται να αποχωρήσει ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο πολιτικός επικεφαλής της CMCC, ο διπλωμάτης Στιβ Φάγκιν, επέστρεψε στη θέση του ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Υεμένη, αφού υπηρέτησε «στον μεταβατικό ρόλο του πολιτικού επικεφαλής του CMCC». Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Οι τέσσερις διπλωμάτες δήλωσαν ότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του Φάγκιν.

Διπλωμάτες έχουν δηλώσει ότι το CMCC δεν κατάφερε να αυξήσει τη ροή της βοήθειας ή να πετύχει πολιτική αλλαγή, με κάποιους εταίρους των ΗΠΑ να επανεξετάζουν τώρα τη συμμετοχή τους.

Με βάση την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας, έχουν σταματήσει οι μεγάλες συγκρούσεις, οι όμηροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με αντάλλαγμα κρατουμένους και οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί σχεδόν από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο, οι εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου του αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ θα αποσυρθεί από ακόμα περισσότερες περιοχές και η Χαμάς θα παραχωρήσει τον έλεγχο σε μια διεθνώς υποστηριζόμενη διοίκηση.