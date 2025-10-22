Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν να συμπεριληφθεί ρήτρα αναθεώρησης στο νέο Στόχο για το Κλίμα

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να συμπεριληφθεί ρήτρα αναθεώρησης στον νέο στόχο της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα τους επιτρέπει ενδεχομένως να τον αποδυναμώσουν στο μέλλον, όπως προκύπτει από το σχέδιο συμπερασμάτων για τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης.

Οι ηγέτες των κυβερνήσεων θα συναντηθούν για μια συζήτηση που, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διπλωματών, θα είναι έντονη, σχετικά με τον νέο στόχο της ΕΕ για το κλίμα για το 2040, ο οποίος έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένες πρωτεύουσες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα με προτεραιότητες όπως η άμυνα και η αναζωογόνηση της τοπικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων της συνάντησης, το οποίο είδε το Reuters, οι ηγέτες θα συμφωνήσουν να προχωρήσουν οι χώρες της ΕΕ και οι νομοθέτες στον καθορισμό του στόχου για το κλίμα για το 2040. Ωστόσο, θέτουν και προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.

Αυτές περιλαμβάνουν «την ανάγκη για ρήτρα αναθεώρησης, υπό το φως των τελευταίων επιστημονικών στοιχείων, των τεχνολογικών εξελίξεων και των εξελισσόμενων προκλήσεων για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ», σύμφωνα με το προσχέδιο, το οποίο μπορεί να αλλάξει πριν το εγκρίνουν οι ηγέτες την Πέμπτη.

Χώρες όπως η Πολωνία έχουν υποστηρίξει ότι απαιτείται ρήτρα αναθεώρησης σε περίπτωση που οι πράσινες τεχνολογίες δεν αναπτυχθούν όπως έχει προγραμματιστεί ή οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέψουν στις χώρες να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του κλιματικού στόχου.

Η κίνηση αυτή αντανακλά επίσης τις ανησυχίες χωρών όπως η Γαλλία και η Λετονία ότι τα δάση και οι γεωργικές εκτάσεις θα δυσκολευτούν να απορροφήσουν επαρκείς εκπομπές CO 2 για να συμμορφωθούν με τον στόχο, εν μέρει λόγω των πυρκαγιών που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι ο στόχος για το 2040 πρέπει να είναι η μείωση των καθαρών εκπομπών κατά 90% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 - ένας στόχος που θα κατατάσσεται μεταξύ των πιο φιλόδοξων όλων των μεγάλων οικονομιών.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι η τήρηση φιλόδοξων κλιματικών στόχων είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες μπορούν να εξελιχθούν ώστε να ανταγωνιστούν την κυριαρχία της Κίνας στις πράσινες τεχνολογίες και να προστατεύσουν τις χώρες από τα δαπανηρά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, πρότεινε επίσης την αποδυνάμωση ορισμένων πράσινων νόμων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του νόμου της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ενός επικείμενου συστήματος τιμολόγησης του άνθρακα για τα καύσιμα μεταφοράς και θέρμανσης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αντίδραση ορισμένων κυβερνήσεων που επιδιώκουν την ανατροπή των μέτρων για το κλίμα.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων των ηγετών ζητήθηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει περισσότερες «ευνοϊκές συνθήκες» - που θα μπορούσαν να σημαίνουν αλλαγές πολιτικής ή χρηματοδότηση - για να υποστηρίξει τις βιομηχανίες και τους πολίτες στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.