Οι ηγέτες της ΕΕ θα υποστηρίξουν τον Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών

Την υποστήριξή τους στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις Βρυξέλλες, σκοπεύουν να δείξουν την Πέμπτη οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έπειτα από μερικές ημέρες γεμάτες ανατροπές, κατά τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και στη συνέχεια υπαναχώρησε από τα σχέδιά του να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι, να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να συμφωνήσουν να εκπονήσουν μια πρόταση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για ένα μεγάλο δάνειο προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι θα λάβει επίσης μια ενίσχυση με τη μορφή ενός νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη, προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου, αλλά η προγραμματισμένη Σύνοδος Κορυφής αναβλήθηκε αργότερα. Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Ύστερα από μια τεταμένη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν πρόθυμοι να δείξουν ότι η Ουκρανία μπορεί ακόμα να υπολογίζει στην υποστήριξή τους.

Η ΕΕ εργάζεται για το «δάνειο αποζημίωσης»

Ένα σημάδι μακροπρόθεσμης υποστήριξης είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για την παροχή «δανείου αποζημίωσης» ύψους 140 δισ. ευρώ (163 δισ. δολάρια) στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα από τα παγωμένα χρεόγραφα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να παράσχει στο Κίεβο υποστήριξη που θα καλύψει μεγάλο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών του για το 2026 και το 2027.

Για να προχωρήσει η πρόταση, οι ηγέτες θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που έθεσε το Βέλγιο, το οποίο κατέχει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο αποθετήριο χρεογράφων Euroclear.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επίσης αρχίσει να διαφωνούν σχετικά με τους όρους που θα επιβληθούν στο δάνειο.

Κάποιοι θέλουν όλα τα χρήματα να διατεθούν στον ουκρανικό στρατό, με το μεγαλύτερο μέρος να δαπανηθεί για ευρωπαϊκά όπλα. Άλλοι λένε ότι το Κίεβο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος του δανείου για την αγορά αμερικανικών όπλων και ότι τα χρήματα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γενική στήριξη του προϋπολογισμού.

«Αν και υπάρχει, νομίζω, μια αρκετά σαφής πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Κίεβο θέλει ελευθερία κίνησης με τα χρήματα του δανείου

Στο μεταξύ, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα χρήματα μέχρι το τέλος του έτους και αυτονομία ως προς τον τρόπο διάθεσής τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του δανείου θα δαπανηθεί για την αγορά ουκρανικών και ευρωπαϊκών όπλων, ενώ ένα μικρότερο μέρος θα διατεθεί για γενική δημοσιονομική στήριξη, την οποία το Κίεβο θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει για την αγορά όπλων από χώρες εκτός Ευρώπης.

Στο επόμενο στάδιο, οι ηγέτες αναμένεται να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή επίσημης νομικής πρότασης.

Η Ρωσία χαρακτήρισε την ιδέα ως παράνομη κατάσχεση περιουσίας και προειδοποίησε για αντίποινα.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αργά την Τετάρτη, αφού η Σλοβακία απέσυρε την αντίρρησή της, και αναμένεται να το υιοθετήσουν επίσημα την Πέμπτη το πρωί.

Το πακέτο περιλαμβάνει απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και νέα μέτρα για τον λεγόμενο στόλο σκιωδών δεξαμενόπλοιων και δύο ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου.