Σύνοδος Κορυφής στην Κοπεγχάγη

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν προτάσεις για τη δημιουργία ενός «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» για την προστασία της ηπείρου, σε Σύνοδο Κορυφής την Τετάρτη στην Κοπεγχάγη. Η συζήτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις εισβολές στον εναέριο χώρο της Δανίας από άγνωστα drones, που ανάγκασαν στο προσωρινό κλείσιμο έξι αεροδρομίων.

Η Σύνοδος θα είναι επίσης η πρώτη ευκαιρία για τους ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ να εξετάσουν την πρόταση χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Η Δανία ενισχύει την ασφάλεια με διεθνή συνδρομή

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Βρετανία, η Φινλανδία και η Ουκρανία διέθεσαν στρατεύματα και συστήματα κατά των drones για να βοηθήσουν τη Δανία να προστατεύσει τη Σύνοδο Κορυφής. Πολλοί ηγέτες κατηγόρησαν τη Ρωσία για παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, με πρόσφατες εισβολές drones στην Πολωνία και μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Εσθονία.

Η Δανία δεν έχει κατονομάσει επισήμως υπεύθυνο για τα περιστατικά της περασμένης εβδομάδας, ωστόσο η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από αυτά μπορεί να βρίσκεται η Μόσχα.

Η Ρωσία αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι δεν έστειλε drones στην Πολωνία ούτε μαχητικά στην Εσθονία. Παρ’ όλα αυτά, τα περιστατικά ώθησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες να ζητήσουν ενίσχυση της άμυνας της ηπείρου και στήριξη της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και στα δύο μέτωπα.

Σχέδιο για ένα «τείχος από drones»

Στη Σύνοδο, οι ηγέτες θα εξετάσουν τέσσερα εμβληματικά αμυντικά έργα, με κυριότερο το «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη»: ένα δίκτυο αισθητήρων και οπλικών συστημάτων για την ανίχνευση, παρακολούθηση και εξουδετέρωση εισβολέων drones.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε την ιδέα τον περασμένο μήνα, λίγο μετά την εισβολή περίπου 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το κόστος και την εφαρμογή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε την ιδέα «επίκαιρη και απαραίτητη». «Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε εκατομμύρια σε πυραύλους για να καταρρίπτουμε drones που κοστίζουν μερικές χιλιάδες», σημείωσε.

Η πρόσφατη εισβολή στην Πολωνία αποκάλυψε κενά στην αμυντική ικανότητα της Ευρώπης. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ απάντησαν αναπτύσσοντας μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και ένα σύστημα αεράμυνας Patriot, καταρρίπτοντας αρκετά drones.

Σχέδιο χρηματοδότησης για την Ουκρανία με ρωσικά κεφάλαια

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα, με ένα νέο, 19ο πακέτο κυρώσεων που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως το 2027.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός «Δανείου Αποζημιώσεων» ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Το Κίεβο θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου η αποφασιστική δράση από την πλευρά μας μπορεί να οδηγήσει σε σημείο καμπής σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε την υποστήριξή του στη γενική ιδέα. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπάρτ ντε Βέβερ –η χώρα του οποίου κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μέσω του αποθετηρίου Euroclear– εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις.

«Αν οι χώρες δουν ότι τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών μπορούν να χαθούν εάν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί το αποφασίσουν, μπορεί να επιλέξουν να αποσύρουν τα αποθεματικά τους από την ευρωζώνη», προειδοποίησε.