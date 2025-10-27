Οι IDF παρέλαβαν από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Οι δυνάμεις των IDF στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν το βράδυ της Δευτέρας ένα φέρετρο, με τη σορό ενός ομήρου, από τον Ερυθρό Σταυρό.

Το φέρετρο παραλήφθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι IDF πρόκειται να επιθεωρήσουν το φέρετρο προτού το καλύψουν με ισραηλινή σημαία και πραγματοποιήσει μια σύντομη τελετή υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Εάν επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του νεκρού ομήρου, αυτό θα σημαίνει ότι οι σοροί άλλων 12 ομήρων παραμένουν στη Γάζα, με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς να επικαλείται εμπόδια στον εντοπισμό τους, εξαιτίας των ερειπίων που άφησε η σύγκρουση.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι η τρομοκρατική οργάνωση γνωρίζει πού βρίσκονται τα πτώματα. Το Ισραήλ επέτρεψε την Κυριακή την είσοδο μιας αιγυπτιακής τεχνικής ομάδας για να συνεργαστεί με τον Ερυθρό Σταυρό στον εντοπισμό των σορών. Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει εκσκαφείς και φορτηγά για την αναζήτηση πέρα από τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα, πίσω από την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αρχικά υποχωρήσει σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ.