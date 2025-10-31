Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για την πιθανή επιστροφή της σορού ενός δολοφονημένου ομήρου από τη Γάζα την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια τηλεόραση KAN News.

Είχε προηγηθεί η επιστροφή των δολοφονημένων ομήρων Amiram Cooper και Sahar Baruch στο Ισραήλ την Πέμπτη το βράδυ.

Οι σοροί των δύο δολοφονημένων ομήρων μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό έδαφος από τις IDF και τη Shin Bet την Πέμπτη το απόγευμα λίγο πριν τις 5:30 μ.μ., σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, και ταυτοποιήθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

Η Χαμάς σκηνοθέτησε την ανακάλυψη σορού νεκρού Ισραηλινού ομήρου

Οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς να αποσυρθεί από πίσω από την Κίτρινη Γραμμή πριν από το βράδυ της Πέμπτης, διαφορετικά οι IDF θα επιτεθούν, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Jerusalem Post εκείνο το βράδυ.

«Χθες το βράδυ, η Χαμάς ενημερώθηκε μέσω της Αιγύπτου και του Κατάρ ότι είχε 24 ώρες για να αποσύρει τους τρομοκράτες της από την περιοχή πίσω από την κίτρινη γραμμή που κατέχουν επί του παρόντος οι IDF», ανέφερε η πηγή.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως περάσει την Κίτρινη Γραμμή με την άδεια των ισραηλινών αρχών και σε συντονισμό με τον Ερυθρό Σταυρό, για να ανακτήσει τις σορούς των ομήρων.

Την Τρίτη, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο από την εκ νέου ταφή και τη σκηνοθετημένη ανακάλυψη της σορού του δολοφονημένου ομήρου Ofir Tzarfati από τη Χαμάς.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από ένα drone των IDF που βρισκόταν στην περιοχή, δείχνει τρόμοκράτες της Χαμάς να τοποθετούν τη σορό του Τσαρφάτι σε ένα φρεσκοσκαμμένο λάκκο πριν την καλύψουν με χώμα.

Στη συνέχεια, προχώρησαν στο «σκάψιμο» των λειψάνων και κάλεσαν μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) για να παρακολουθήσουν την ανακάλυψη.