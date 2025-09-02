Οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης, προσκείμενοι στο Ιράν, δήλωσαν την Τρίτη ότι επιτέθηκαν σε πλοίο στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν πύραυλο, λόγω της σύνδεσής του με το Ισραήλ. Η ομάδα δεν ανέφερε πότε έγινε η επίθεση και δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από ναυτικές πηγές.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης πραγματοποίησαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το πλοίο… επειδή παραβίασε την απόφαση των Χούθι να απαγορεύουν την είσοδο στα λιμάνια της Παλαιστίνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή στο ισραηλινό δεξαμενόπλοιο Scarlet Ray κοντά στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, σε μια σπάνια επιδρομή στα ανοικτά των σαουδαραβικών ακτών.

Την περασμένη Πέμπτη, το Ισραήλ σκότωσε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης των Χούθι και αρκετούς υπουργούς σε αεροπορική επιδρομή στη Σαναά, την πρώτη που σκότωσε ανώτερους αξιωματούχους της οργάνωσης.

Από το 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούν συνδεδεμένα με το Ισραήλ, δηλώνοντας αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο στη Γάζα.